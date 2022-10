Das Team von Kapitän und STANDARD-Schachreporter Anatol Vitouch holt im Zillertal überraschend den Pokal. In der offenen Klasse siegt Großmeister Markus Ragger mit dem tschechischen Novy Bor Chess Club

In dieser Galerie: 2 Bilder Ein stolzer Anatol Vitouch (Zweiter von rechts) mit dem Team des ASVOe Pamhagen. Foto: Fiona Steil-Antoni Das erfolgreiche Team von Novy Bor Chess Club. Foto: Fiona Steil-Antoni

Mayrhofen – Doppelter Erfolg für den österreichischen Schachsport: Der ASVOe Pamhagen holte am Sonntag in Mayrhofen bei den Frauen den Sieg im 26. European Women's Chess Club Cup. Es ist der erste Europacup-Titel für einen österreichischen Verein. In der offenen Klasse gewann das tschechische Team Novy Bor Chess Club mit Österreichs Nummer 1 Markus Ragger.

Das Team des ASVOe Pamhagen wurde im Zillertal von STANDARD-Schachreporter Anatol Vitouch als non-playing captain betreut und setzte sich gegen die favorisierten Teams aus Monaco und Rumänien durch. Für den burgenländischen Verein spielten Elina Danielian (ARM), Aleksandra Malsevskaya (POL) sowie die beiden Ukrainerinnen Yuliia Osmak und Anna Ushenina.

In der offenen Klasse hatten die Teams von Weltmeister Magnus Carlsen und Ex-Weltmeister Anand nichts mit dem Sieg zu tun: Carlsen remisierte am letzten Spieltag (Bilanz in Mayrhofen: vier Siege, zwei Remis), sein Team Offerspill belegte Rang sieben.

Anands Team CSU ASE Superbet (Rum) konnte der Rolle als Turnierfavorit nicht gerecht werden und wurde nur Sechster. Der Inder selbst holte am Sonntag seinen zweiten Sieg (Zwei Siege, eine Niederlage, zwei Remis).

Der Sieg ging an das von den beiden indischen Großmeistern Pentala Harikrishna und Santosh Gujrathi Vidit angeführte Team Novy Bor Chess Club. Der Kärntner Großmeister Markus Ragger steuerte zwei Siege und ein Remis bei. (red, 10.10.2022)