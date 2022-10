Achterbahn-Fans mit neuen iPhones oder Apple Watches sollten ihre Geräte während des Ritts im Auge behalten – oder die Unfallerkennung deaktivieren. Foto: AFP/Rob Engelaar

Das STANDARD-Forum hatte es bereits befürchtet, nun die Bestätigung: Apples Unfallerkennung mag keine Achterbahnen. Nach Informationen des "Wall Street Journal" kam es in einem Vergnügungspark in Kings Island, Ohio, bereits zu sechs irrtümlichen Notrufen durch Apple-Geräte, die ihre Besitzer in Not wähnten.

Nachdem letzte Woche bekannt geworden war, dass die Funktion manche Unfallarten offenbar schlecht bis gar nicht erkennt, sorgen nun also auch Fehlauslösungen für Ärger bei Nutzerinnen und Nutzern – und den Rettungsdiensten.

In den aufgenommenen Robocalls sind im Hintergrund typische Vergnügungsparkgeräusche zu hören, während das iPhone Standortdaten abspult.

Mix aus Sensorendaten sollte für Genauigkeit sorgen

Die in den neuen iPhones, der Apple Watch SE (2. Generation), Watch 8 und Watch Ultra enthaltene Unfallerkennung wird anhand sensorischer Daten ausgelöst. Ein neuer Beschleunigungs- und ein Gyrosensor spielen dabei die Hauptrolle, über das Barometer erkannte Druckveränderungen und die Geschwindigkeitsdaten des GPS-Moduls sollen zusätzlich für eine genauere Erkennung von Unfällen sorgen.



Wird ein Unfall erkannt, ertönt ein Warnsignal – und ein Schieberegler zum Abbruch der Funktion erscheint auf dem Bildschirm des iPhones und der verbundenen Apple Watch, falls vorhanden. Wenn nach 20 Sekunden keine Reaktion erfolgt, ruft das Gerät den Notruf an und gibt der Leitstelle via Robocall die Standortdaten bekannt.

Deaktivieren lässt sich die Funktion via "Einstellungen" – "Notruf SOS" – "Nach schwerem Unfall anrufen" und auf der Apple Watch über die iOS-App: "Meine Watch" – "Notruf SOS".

Apple: "Extrem genaues Feature"

In einem Statement gegenüber dem "Wall Street Journal" gab ein Apple-Sprecher bekannt, die Funktion sei "extrem genau bei der Erkennung schwerer Unfälle", man würde die Unfallerkennung aber weiter optimieren, um Nutzerinnen und Nutzern in Notfällen helfen zu können und gleichzeitig die Zahl falscher Auslösungen zu minimieren.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte diese Funktion derzeit aber wohl vor einem Besuch im Vergnügungspark deaktivieren.

Leitstelle Tirol: Bisher nur Auslösungen der Sturzerkennung

Auf STANDARD-Nachfrage konnte bisher nur die Leitstelle Tirol von vereinzelten Anrufen durch die Sturzerkennung der Apple Watch berichten. Diese Funktion ist bereits bei älteren Apple Watches enthalten und richtet sich vor allem an ältere Menschen. Informationen aus anderen Bundesländern werden nachgereicht. (Jonas Heitzer, 10.10.2022)