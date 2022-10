Heidi Klum und Leni Klum in ihrer ersten gemeinsamen Werbekampagne für Intimissimi. Foto: Intimissimi

Heidi Klum (49) und ihre Tochter Leni Klum (18) machen ihre erste gemeinsame Werbekampagne für die Unterwäschemarke Intimissimi. Die Klums sollen laut Intimissimi die "starke Verbindung zwischen Mutter und Tochter, aber auch bedingungslose Liebe, Freundschaft und Unterstützung" repräsentieren.

Der neue TV-Spot mit den Klums:

Mit der neuen Kampagne feiere Intimissimi die Verbindung zwischen Frauen, lässt Initimissimi verlauten, nämlich, O-Ton: "den gemeinsamen Spaß und gegenseitigen Support, aber auch die Liebe zueinander und zu sich selbst".

Die Kampagne inklusive TV-Spot wurde unter der Leitung von Creative Director Thomas Hayo in Los Angeles produziert und ist seit Montag zu sehen.

Das Wäschelabel will Frauen "in jeder Lebensphase begleiten", erklärt man zur Kampagne, "von der aufregenden Wahl des ersten BHs bis hin zu jedem einzelnen Moment, in dem Unterwäsche sie sich stark, sicher, schön und sinnlich fühlen lässt". (red, 10.10.2022)