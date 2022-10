Marc und Rudi Kobza. Foto: KTHE Gregor Kuntscher

Wien – Generationenfragen beschäftigen die eine oder andere eigentümergeführte österreichische Werbeagentur, so auch Kobza and The Hungry Eyes (KTHE). Hier rückt Rudi Kobzas Sohn Marc nun in die Geschäftsleitung der Agentur auf, teilt KTHE mit.

Marc Kobza verantwortet die Bereiche Strategie und New Business Development bei Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) und ist ab sofort Mitglied der Geschäftsführung.

Nach seinem Studium in London und darauffolgenden beruflichen Stationen bei adam&eveDDB London und TLGG Berlin kehrte Marc Kobza 2020 zurück nach Wien zu KTHE. In den vergangenen Jahren leitete er dort den Bereich Strategie und verantwortete nationale und intenationale Projekte für Kunden wie die INVIA Group in 7 Ländern, das Rebranding des österreichischen Tennisverbandes ÖTV oder Kampagnen für philoro Edelmetalle und Remus Sport Exhausts. (red, 10.10.2022)