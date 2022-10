Arbeiten im Luftschutzbunker – daran haben sich viele in der Ukraine gewöhnt. Aufgeben kann die für das Land wirtschaftlich so wichtige Branche nicht

Die Stimme von Mark Hamill für die Serien "The Mandalorian" und "Obi-Wan Kenobi" jünger klingen lassen? Ja, das könne er, verspricht der Ukrainer Bogdan Belyaew im Februar 2021 der Disney-Tochter Lucasfilm am Telefon. Im Hintergrund heulen fast zeitgleich die Sirenen der kleinen Stadt in der Nähe von Mariupol auf. Die russische Invasion hat begonnen. Die nächsten Monate sollte Belyaew seine Arbeit in einem Luftschutzbunker vollbringen, wie er in einem Blogpost schreibt. Als er schließlich merkt, dass der Krieg länger andauern würde, flüchtet er mit seinen Haustieren in den Westen des Landes.



Über 290.000 IT-Fachkräfte verfügte die Ukraine vor dem Krieg und damit über einen der höchsten Bestände an Softwareentwicklern in ganz Europa. Aufgrund des großen Talents im Land gründeten viele Firmen Niederlassungen vor Ort – Spielefirmen wie Wargaming oder Ubisoft etwa – oder nahmen die begehrten IT-Dienstleistungen remote in Anspruch. Auch zahlreiche Start-ups beruhen auf dem Tech-Talent der Ukraine, etwa der Schreibassistent Grammarly oder die Gesichtstausch-App Reface. Laut Berichten betrug das Wachstum der ukrainischen IT-Dienstleistungsexporte allein in den ersten drei Quartalen 2021 rund 35 Prozent und erreichte so einen Wert von rund 6,8 Millionen Dollar. Im Jahr davor wurden etwa 571 Millionen Dollar via Venture-Capital beziehungsweise Private-Equity-Investoren in den ukrainischen Tech-Sektor investiert.

Rund 75.000 Tech-Spezialistinnen und Tech-Spezialisten verließen zu Beginn des Krieges das Land. Entweder auf eigene Faust oder unterstützt von ihrem heimischen oder westlichen Arbeitgeber. Der französische Spielehersteller Ubisoft, der auch ein Studio in Kiew betrieben hat, bot den Mitarbeitern der Niederlassung an, sie beim Umzug aus der Ukraine zu unterstützen. Auch der belarussische Spielehersteller Wargaming, der in seinem Büro in Kiew 550 Mitarbeiter beschäftigte, kommunizierte zu Kriegsbeginn nicht nur vorgezogene Gehaltszahlungen, sondern auch zusätzliche Mittel für Reisen oder Umzüge aus dem Kriegsgebiet. Lokale Firmen, etwa das bereits erwähnte Start-up Reface, transportierten ihre Server-Strukturen aus dem Land, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein.

"Wir haben keine Invasion dieser Größe erwartet und haben uns dementsprechend nicht darauf vorbereitet", erzählte der Mitbegründer der ukrainischen Cybersecurity-Firma Hacken, Dyma Budorin, Anfang Oktober dem Magazin "Rest of World". Speziell die Mitarbeiter in Charkiw äußerten kurz vor Kriegsbeginn bereits ihre wachsende Angst, als die russischen Truppenaufmärsche an der Grenze zunahmen. "Wenn auch nur die geringste Chance auf einen Angriff besteht, dann muss eine Firma alles tun, um die eigenen Mitarbeiter zu schützen", fühlt sich Budorin an den Februar 2021 zurückerinnert. So zog man alle Mitarbeiter bereits am 14. Februar aus dem Osten der Ukraine ab.

Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, war vor dem Krieg Standort für rund 450 Tech-Firmen, wie man bei "Techukraine" nachlesen kann. Über die vergangenen Monate gehörte die Stadt zu den am meisten bombardierten Städten des Krieges.

Viele in der Branche passten sich den Bedingungen allerdings an und arbeiteten im Luftschutzbunker oder an anderen geschützten Orten weiter. Die sehr gut bezahlten Fachkräfte müssen mit ihrem Lohn meist die gesamte Familie ernähren – diesen Geldfluss zu erhalten ist für die meisten deshalb lebensnotwendig. "Es ist schrecklich, wenn du jetzt eigentlich gerade ein Meeting mit Kolleginnen aus der Ukraine hättest, und die tauchen nicht auf – zeitgleich siehst du im Fernsehen, wie Raketen auf Kiew abgefeuert werden", beschrieb Gabriele Hebarth, CTO bei der heimischen Spieleschmiede Bongfish, ihre Zusammenarbeit mit ihren ukrainischen Kollegen im April dem STANDARD: "Es geht natürlich auf die Psyche, wenn du liebgewonnene Kollegen in einem Kriegsgebiet hast und nicht weißt, wie es ihnen geht, und parallel muss die Arbeit natürlich trotzdem erledigt werden."

Im Juni veröffentlichte der Spieleentwickler GSC Gameworld ("Stalker") ein Videotagebuch, in dem man etwa den überstürzten Aufbruch aus dem Büro in Kiew sieht und die verbleibenden Mitarbeiter, die in den letzten Monaten abwechselnd in ihrer Wohnung und im Luftschutzbunker arbeiten mussten. Ihren Job setzten sie allerdings fort – ein Mitarbeiter arbeitet aus seinem Badezimmer heraus, eine andere Mitarbeiterin wohnt mit einem einäugigen Hund, den sie während der Bombardements adoptiert hatte. Ein dritter Mitarbeiter erzählt, dass er aus Mariupol stammt und von seinen Eltern seit Kriegsbeginn nichts mehr gehört hat. "Es ist ein fürchterliches Gefühl, nicht zu wissen, ob die von dir geliebten Menschen noch leben", sagt er.

Mit der quantitativen Abnahme an Angriffen und den regional eingegrenzten Scharmützeln, kehrte in manchen Teilen des Landes in den letzten Wochen eine vermeintliche Rückkehr zur Normalität ein. Ein Oracle-Manager aus Odessa erzählte dem Magazin "Rest of World", der Arbeitsalltag in der Stadt wäre wieder fast wie früher: "Es geht alles seinen gewohnten Gang, allerdings mit der Einschränkung, dass man immer wieder mit Fliegeralarm rechnen muss."

Während manche das Land verließen und andere an ihren Arbeitsstätten weiterzuarbeiten versuchten, wechselten viele IT-versierte Köpfe zu den "Cyber Troops". So wurde dank Starlink-Breitbandinternet des Unternehmers Musk und Satellitenbildern des US-Militärs ein System in der Ukraine entwickelt, das fast in Echtzeit Hochpräzisionswaffen der Ukraine auf Ziele richten und dann auch abfeuern kann. Auf diese Weise wurden zuletzt etwa Munitionsdepots des Feindes oder auch feindliche Artillerie punktgenau vernichtet. Das Start-up Reface nutzte seine App, die in Russland zwei Millionen Kunden verzeichnet, als Nachrichtenzentrum, um Falschnachrichten über den Krieg richtigzustellen. Es gibt zahlreiche Beispiele, wie die ukrainische Tech-Branche gegen den Aggressor mit ihren Mitteln mobilgemacht hat.

So manch ukrainischer Entwickler griff jedoch zu realen Waffen. Andrii Korzinkin etwa, der viele Jahre für das Games Studio 4A Games arbeitete. Der Animator hauchte mit seinem Können den einzelnen Figuren in der Shooter-Serie "Metro" Leben ein, die seit zwölf Jahren Millionen von Fans auf der ganzen Welt begeistern. In sozialen Medien teilte er oftmals seine liebsten Animationen. Nach vielen Jahren in der Games-Entwicklung schloss sich Korzinkin bereits zu Beginn des Krieges den ukrainischen Streitkräften an. Am 5. Oktober bestätigte und betrauerte sein Arbeitgeber den Tod des Mitarbeiters. Wie viele andere fiel er einer Bombardierung der Stadt Mykolajiw am 24. September zum Opfer.

Auch Entwickler der GSC Gameworld – von Community-Managern bis zu KI-Experten – sind in Richtung Front aufgebrochen. "Krieg ändert alles. Wünsche, Erwartungen, den Lebensrhythmus und sogar, was einen morgens aufweckt. Er teilt das Leben in ein 'Davor' und ein 'Danach'", heißt es in dem vom Studio veröffentlichten Video: "Er gewöhnt einen an eine neue Reality ohne echte Sicherheit." (Alexander Amon, 11.10.2022)