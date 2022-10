Am 2. Mai wurde in der pittoresken Meidlinger Hauptstraße ein 53-Jähriger von einem Teenager schwer verletzt. Der Grund des Angriffes lässt sich auch beim Strafprozess nicht wirklich eruieren. Foto: Andy Urban

Wien – "Das hemmungslose Treten gegen den Kopf war schon schockierend", erinnert sich ein Zeuge an seinen Eindruck von der Szenerie in der Meidlinger Hauptstraße. Der Mann war mit einer Kollegin beim Mittagessen in einem Schanigarten, als der damals 18-jährige Leo J. einen 53-jährigen Passanten ins Spital schlug und trat. Für Staatsanwalt Wolfram Bauer ist die Attacke am 2. Mai ein Mordversuch – weshalb sich J. vor einem Geschworenengericht unter Vorsitz von Martina Frank verantworten muss.

"Ich hatte nicht vor, ihn zu töten. Und nicht den Gedanken, dass er sterben könnte", beteuert dagegen der von Anita Schattner verteidigte Angeklagte. Er bekennt sich daher nur der Körperverletzung schuldig, eine Tötungsabsicht bestreitet der im Jahr 2019 wegen eines Drogendeliktes vorbestrafte Serbe.

Whisky, Joints und Schanigarten

Auf Franks Aufforderung schildert J. seine Version des Vorfalls. Er habe am Vorabend mit Freunden gefeiert, nach dem Aufstehen habe er den Rest des Whiskys getrunken und Marihuana konsumiert. "Dann bin ich mittagessen gegangen", sagt der Mindestsicherungsbezieher. Er saß im Gastgarten, als er den Eindruck gewann, von einem Passanten angegafft zu werden – dem später Verletzten.

"Ich habe ihn nicht höflich aufgefordert weiterzugehen", gibt der Angeklagte zu. "Wie?", möchte die Vorsitzende eine konkrete Definition von "nicht höflich" hören. "Verpiss dich, sonst werde ich dich ficken", lautete die Formulierung. Nach J.s Darstellung kam es zu einem Wortgefecht, dann wechselseitigen Ohrfeigen, ehe er dem 53-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht verpasste, der das Gegenüber zu Boden stürzen ließ.

"Dann hab ich leider Gottes hingetreten", gibt J. sich reuig. "Was veranlasst Sie, auf jemanden hinzutreten, der eh schon regungslos auf dem Boden liegt?", erkundigt sich Vorsitzende Frank. "Ich habe überreagiert, es tut mir leid. Vielleicht weil ich angetrunken war und ein bissi was geraucht habe", kann der Angeklagte nur mutmaßen. "Aber was denken Sie sich dabei, wenn Sie jemanden ins Gesicht treten?", versucht Frank weiter, die subjektive Tatseite zu ergründen. "Man kann sagen, ich wollte ihn verletzen", gibt der Teenager zu, bestreitet aber weiter die Tötungsabsicht.

"Als wollte er einen Fußball treten"

Die beiden Arbeitskollegen, die ihre Mittagspause in dem Lokal verbracht hatten, haben den Faustschlag nicht gesehen, dessen Konsequenz beschreibt die Zeugin im Gerichtssaal aber recht drastisch: "Das Opfer ist direkt neben uns zu Boden gestürzt und mit dem Hinterkopf auf den Boden geknallt und wieder hochgeschleudert. Die Augen waren nach oben verdreht, man hat nur noch das Weiße gesehen", schildert die 31-Jährige. Mindestens zweimal habe J. dann wuchtig auf den Kopf des Liegenden getreten. "Es hat für mich ausgeschaut, als würde er versuchen, einen Fußball treten zu wollen", beschreibt sie die weite Ausholbewegung des Angeklagten. Als J. versuchte, ein drittes Mal zuzutreten, habe sie ihn weggestoßen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Der medizinische Sachverständige Wolfgang Denk erläutert in seinem Gutachten die Folgen der Attacken: Der 53-Jährige erlitt einen Jochbogenbruch, einen Knöchel- und Wadenbeinbruch, einen Bänderriss, eine Gehirnerschütterung, Prellungen und Hämatome. Für den Bruch des Gesichtsknochen reiche bereits ein Faustschlag, erläutert der Experte auf Nachfrage, ein Fußtritt habe mindestens die dreifache Wucht. Potenziell sei er also tödlich, Denk schließt aber nicht aus, dass J. nicht richtig getroffen habe, da glücklicherweise keine lebensgefährlichen Verletzungen entstanden.

Verletzter hat Erinnerung verloren

Der Verletzte selbst kann nicht viel zu dem Angriff sagen. Er sei damals auf dem Rückweg von der Bank gewesen, sagt er aus, als er irrtümlich dachte, er werde von der Seite angesprochen. Er habe in dem Gastgarten nur eine Frau wahrgenommen und gefragt: "Meinen Sie mich?" – "Was wurde gesagt?", fragt die Vorsitzende. "Nichts Schlimmes, eher so was wie 'Hallo!'", meint der Zeuge. Er sei in keinen Streit verwickelt gewesen, ist er sich sicher, gibt allerdings zu, dass er durch den Vorfall einen Gedächtnisverlust erlitten habe und sich nicht genau erinnern könne.

Neben den körperlichen leide er noch immer an den psychischen Folgen. "Ich habe permanent das Gefühl, dass ich Panikattacken bekomme, wenn jemand in meine Nähe kommt." Den ganzen Sommer habe er kaum selbst einkaufen gehen können, da ihm die Präsenz von Unbekannten in seinem Rücken Angst mache. Seine Privatbeteiligtenvertreterin Barbara Steiner fordert 7.370 Euro Schmerzensgeld, von dem J. und Verteidigerin Schattner 3.000 Euro anerkennen.

Mit fünf Jahren von der Mutter verlassen

Vorsitzende Frank verliest am Ende auch noch die Jugenderhebungen über den Angeklagten: Im Alter von fünf Jahren sei er mit seiner Mutter nach Österreich gekommen, die Mutter ließ den Buben dann allerdings bald alleine in einer Obdachlosenunterkunft zurück und verschwand. So wuchs J. bis 18 in Wohngemeinschaften und betreuten Wohnungen auf, die Schule brach er ab, Ausbildung machte er keine. "In den Einrichtungen war er schwer haltbar, und es kam immer wieder zu Impulsdurchbrüchen", notierte die Jugendgerichtshilfe. Dass im Jahr 2017 sein in Österreich lebender Onkel bei einem Unfall starb, habe ihm den letzten Bezugspunkt genommen.

J. attestiere sich selbst ein "warmherziges Verhalten", bei der Jugenderhebung registrierten die Sozialarbeiter allerdings, dass der Angeklagte seine "mangelnde Impuls- und Grenzkontrolle" bagatellisiere und sich vor allem selbst leidtue. "Das stimmt nicht, es tut mir leid, was ich gemacht habe", widerspricht der seit Juli in Untersuchungshaft sitzende Teenager.

"Was ist im Kopf des Angeklagten vorgegangen?"

Ankläger Bauer ist zufrieden, dass der Angeklagte zumindest ein Teilgeständnis hinsichtlich absichtlicher schwerer Körperverletzung abgelegt hat, glaubt aber immer noch an einen Mordversuch. "Was ist im Kopf des Angeklagten zu diesem Zeitpunkt vorgegangen?", stellt er die Geschworenen vor eine schwierige Aufgabe. "Warum hat er, auch für ihn selbst nicht nachvollziehbar, aus dem Nichts einen Gewaltexzess gesetzt?"

Nicht einmal eineinhalb Stunden brauchen die Laienrichterinnen und -richter, um zu einer Entscheidung zu kommen. Den Mordversuch verwerfen sie mit sieben zu einer Stimme, die Eventualfrage nach absichtlicher schwerer Körperverletzung bejahen sie dagegen einstimmig. Bei einem Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren hält das Gericht dreieinhalb Jahre unbedingt für tat- und schuldangemessen. Während J. die Entscheidung akzeptiert, gibt der Staatsanwalt vorerst keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 10.10.2022)