Arne Schönbohm steht wegen der Russland-Verbindung des von ihm gegründeten "Cybersicherheitsrat Deutschland e.V." in der Kritik

BSI-Chef Arne Schönbohm wird von Jan Böhmermann als "Cyberclown" bezeichnet. Foto: imago stock&people

Nach Ausstrahlung der jüngsten Folge von Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" soll die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) die Absetzung von BSI-Chef Arne Schönbohm erwägen, das berichten zahlreiche deutsche Medien mit Berufung auf Informationen aus deutschen Regierungskreisen.

Offiziell will das Ministerium diese Angaben weder bestätigen noch dementieren, heißt es in einem Bericht des "Spiegel". Man gehe den Sachverhalten aber nach und prüfe diese genau, heißt es von einem Sprecher gegenüber dem Medium: "Alle Optionen werden geprüft, wie mit der Situation nun umgegangen wird." Da Schönbohm kein politischer Beamter ist, kann er nicht ohne weiteres in den einstweiligen Ruhestand gesetzt werden.

Russland-Connection

Der von Schönbohm 2012 gegründete Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. steht wegen seiner Nähe zu Russland öffentlich in der Kritik. Der Name des Vereins legt nahe, dass es sich hierbei um eine staatliche Organisation handle, tatsächlich verfolgt der Verein aber in erster Linie Lobbying- und Networkingzwecke. Zu den Mitgliedern gehört unter anderem ein russischer Anbieter von Sicherheitssoftware, dessen Gründer zuvor im KGB tätig gewesen ist.

ZDF MAGAZIN ROYALE

Am Wochenende war bereits von zahlreichen Akteuren eine genauere Untersuchung der Umstände gefordert worden. (red, 10.10.2022)