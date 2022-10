Überwiegend sind die Salzburger Landesradrouten auch für Ortsunkundige ausreichend beschildert. Foto: Thomas Neuhold

In den kommenden zwölf Jahren will das Land Salzburg pro Jahr im Schnitt rund 15 Kilometer Landesradwege neu bauen. Mit diesen knapp 180 neuen Kilometern soll das Gesamtnetz der Landesradwege auf über 1000 Kilometer gewachsen sein. In dieser Rechnung sind die von den 119 Salzburger Gemeinden errichteten und betreuten Radwege noch nicht enthalten.

Knapp 15 Kilometer neue Radwege pro Jahr, das klinge auf den ersten Blick nach nicht besonders viel, räumt man im Büro des zuständigen Verkehrslandesrates Stefan Schnöll (ÖVP) auf Anfrage des STANDARD ein. Verglichen mit dem aktuellen Straßenbau seien die 15 Kilometer dann aber doch wieder einiges, sagt ein Sprecher Schnölls. "Wir bauen ja in Salzburg faktisch keine neuen Straßen mehr."

Aktuell hat das Ressort von Schnöll rund 6,5 Millionen Euro für den Radwegebau im Jahr 2023 vorgesehen. Angesichts steigender Baukosten wird man mit 6,5 Millionen pro Jahr aber sicher nicht das Auslangen finden.

Lückenschluss

Wobei die Kosten weniger das Problem sein werden. Der sprichwörtliche Teufel steckt beim Radwegebau nämlich oft im Detail. Wo Radwege von der Topografie und den Platzverhältnissen einfach zu errichten sind, gibt es diese vielfach längst. Der Lückenschluss scheitert dann aber oft an den Platzverhältnissen und am politischen Willen, dem Auto Platz wegzunehmen. Unter diesen Auspizien nehmen sich Vorhaben, wie beispielsweise die Wolfgangsee-Bundesstraße bis in das Stadtgebiet zur Bundesstraße B1 mit einem Radweg auszubauen, ausgesprochen ambitioniert aus.

Bei anderen Brennpunkten hat man auf die Planung gleich im Vorfeld verzichtet. Das unter Radfahrern und Radfahrerinnen gefürchtete Nadelöhr über den Pass Lueg zwischen Tennengau und Pongau wird auch 2035 noch ohne Radweg sein.

Problemzone Stadt Salzburg

Als eher schwieriges Terrain im Radwegebau erweist sich die Stadt Salzburg – räumlich wie auch politisch. Aber auch hier ist im Konzept des Landes die Entschärfung einiger aktuell für die Radler und Radlerinnen lebensgefährlicher Abschnitte geplant; etwa auf der B1 bei der Schwabenwirtsbrücke. Wobei man im Büro von Schnöll vorsorglich von "einer Vision" spricht.

Wie schleppend der Ausbau für das Fahrrad in der Stadt vorangeht, zeigt ein anderes Beispiel: Bis dato gibt es noch keine Pläne für den "grünen Pfeil". Dieser erlaubt nach der neuen Straßenverkehrsordnung an manchen Stellen den Radlern das Abbiegen bei Rot nach rechts. (Thomas Neuhold, 11.10.2022)