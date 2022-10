Königlicher David Alaba. Foto: IMAGO/Shutterstock

Warschau – Nach drei Siegen in drei Spielen kann Real Madrid schon am Dienstag (21.00/live Sky) den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League fixieren. Holen ÖFB-Star David Alaba und Co. in Warschau gegen Schachtar Donezk drei Punkte, sind sie in Gruppe F fix durch. Die Partie genießt allerdings beim Titelverteidiger in dieser Woche nicht die größte Bedeutung, wartet doch in der Liga am Sonntag vor Heimpublikum El Clasico gegen den punktgleichen Tabellenführer FC Barcelona.

"Es ist noch ein langer Weg. Wir haben davor noch ein Spiel, und ich werde möglicherweise am Dienstag ein bisschen mehr rotieren und den Spielern, die sich am meisten müde fühlen, eine Pause gönnen", kündigte Real-Trainer Carlo Ancelotti an. Ob Alaba darunter sein wird, wird sich weisen. Der 30-jährige Innenverteidiger verpasste in dieser Saison bisher noch keine Partie. Am vergangenen Mittwoch hatten die Madrilenen zu Hause im "Hinspiel" gegen Donezk dank Toren von Rodrygo (13.) und Vinicius Junior (28.) mit 2:1 die Oberhand behalten.

Leipzig hofft

Der Dritte RB Leipzig hofft auf Real-Schützenhilfe und will sich mit einem eigenen Erfolg bei Celtic Glasgow auf den zweiten Aufstiegsrang nach vor arbeiten. Die Voraussetzungen dafür sind gut, beim Heim-3:1 gegen Celtic war der deutsche Bundesligist das bessere Team. ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager wird dabei wieder in der Startformation erwartet.

Wie Real noch makellos unterwegs ist auch Manchester City in der Gruppe G. Der englische Premier-League-Club kann mit einem Sieg bei Schlusslicht FC Kopenhagen ebenfalls vorzeitig das Aufstiegsticket lösen. Alle Augen sind einmal mehr auf Superstar Erling Haaland gerichtet, der in seinen ersten 13 Pflichtspielen für die "Citizens" schon 20 Mal getroffen hat – darunter zweimal beim klaren Heim-5:0 gegen die Dänen zuletzt.

Dortmund vs. Sevilla



Profitieren könnte von einem ManCity-Erfolg auch der Tabellenzweite Borussia Dortmund. Dann wären die Deutschen nämlich bei einem Heimsieg gegen den FC Sevilla ebenfalls bereits aufgestiegen. In Spanien hatte der BVB, der am Samstag in der Liga im Schlager gegen Bayern München noch ein spätes 2:2 erkämpfte, mit 4:1 gewonnen. Danach war bei Sevilla Julen Lopetegui entlassen worden. Dessen 62-jähriger argentinischer Nachfolger Jorge Sampaoli holte bei seinem Debüt in der Liga am Samstag ein 1:1 gegen Athletic Bilbao.

In Pool H kann nur mit Schützenhilfe eine vorzeitige Entscheidung fallen. Sollte der Dritte Juventus Turin beim punktlosen Schlusslicht Maccabi Haifa überraschend verlieren, wäre jenes Team, das den Schlager Paris St. Germain gegen Benfica Lissabon gewinnt fix in der nächsten Runde. Die beiden Mannschaften gehen punktgleich ins Retourduell, in Portugal hatten sie sich mit 1:1 getrennt.

Nur in der Salzburg-Gruppe E kann am Dienstag noch nichts Entscheidendes passieren. Die "Bullen" stehen zur Halbzeit an der Spitze und wollen dort auch mit einem neuerlichen Sieg gegen Dinamo Zagreb, diesmal auswärts, bleiben. AC Milan und Chelsea lauern einen Zähler dahinter, die Mailänder wollen sich an den punktgleichen Londonern für das 0:3 in England revanchieren. (APA, 10.10.2022)

21:00 Dinamo Zagreb – Red Bull Salzburg

21:00 AC Milan – Chelsea

21:00 Celtic Glasgow – RB Leipzig

21:00 Schachtar Donezk – Real Madrid

18:45 FC Kopenhagen – Manchester City

21:00 Borussia Dortmund – FC Sevilla

18:45 Maccabi Haifa – Juventus Turin

21:00 Paris St. Germain – Benfica Lissabon