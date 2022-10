Ein Todesfall wird von der Ages gemeldet. Elf Prozent mehr Covid-Infizierte als am Freitag werden in Österreichs Krankenhäusern behandelt

Die Zahlen steigen weiter, am Montag ist die gemeldet Zahl der Neuinfektionen allerdings für gewöhnlich relativ niedrig. Foto: APA/HANS PUNZ

8.299 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) am Montag gemeldet und somit am Sonntag diagnostiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt damit bei 1.082,1. Zudem wurde ein Todesfall gemeldet. Diese Zahlen sind wegen der zahlreichen Nachmeldungen von Todesfällen allerdings nicht vollständig und erhöhen sich gewöhnlich im Laufe der folgenden Tage noch deutlich.

66 Prozent mehr Patienten auf der Intensivstation als vor einer Woche

Am Wochenende melden die Behörden keine Krankenhauszahlen mehr, weshalb der Vergleich mit dem Freitag gezogen wird. Und da gab es am Montag eine deutliche Steigerung von elf Prozent: 230 Infizierte mehr als am Freitag mussten zum Wochenbeginn in heimischen Spitälern behandelt werden, 19 davon mussten auf Intensivstationen neu aufgenommen werden.

Insgesamt 2.428 positiv getestete Patientinnen und Patienten lagen am Montag in den Krankenhäusern. Das sind 731 beziehungsweise 43 Prozent mehr als am vorigen Montag. Auf den Intensivstationen waren es am Montag 118 Schwerkranke – gar um 66,2 Prozent also 47 Patientinnen und Patienten mehr als noch vor einer Woche. Das sind die höchsten Zahlen mehr als sieben Monaten. Ende März lagen insgesamt 2.484 Infizierte in den Spitälern, mehr Intensivpatienten hatte es zuletzt am 14. April mit 120 Schwerkranken gegeben. (red, APA, 10.10.2022)