Die Wiener Bildungsdirektion hat in einer Sachverhaltsdarstellung eine Verletzung der Aufsichtspflicht in den Raum gestellt. Die Staatsanwaltschaft sah keinen Anfangsverdacht gegeben

Die Staatsanwaltschaft Wien gab auf Anfrage am Montag bekannt, dass kein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Schuldirektor wegen einer möglichen Verletzung der Aufsichtspflicht eingeleitet wird. (Symbolbild) Foto: Robert Newald

In der Causa rund um den Missbrauchsfall eines Wiener Lehrers, der zahlreiche Schüler missbraucht sowie kinderpornografisches Material angefertigt haben soll, gibt es vorerst keine weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Zuletzt hatte die Wiener Bildungsdirektion in einer Sachverhaltsdarstellung den Verdacht geäußert, dass es "zu einer Verletzung der Aufsichtspflicht bei einer Lesenacht in der Schule gekommen ist". Angezeigt wurde der ehemalige Direktor der Schule. Konkret ging es um eine Lesenacht samt Übernachtung im Turnsaal der Mittelschule im zweiten Bezirk, die im Jahr 2009 stattgefunden hat. Ein Opfer sagte aus, dass es dabei zu Übergriffen seitens des Pädagogen gekommen sein soll. Der Lehrer beging im Mai 2019 – kurz nach einer gegen ihn gerichteten Anzeige, der eine Hausdurchsuchung folgte – Suizid.

Die Staatsanwaltschaft Wien gab auf Anfrage am Montag bekannt, dass kein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Schuldirektor wegen einer möglichen Verletzung der Aufsichtspflicht eingeleitet wird. Es bestehe kein Anfangsverdacht, sagte Sprecherin Judith Ziska dem STANDARD. Die Verdachtslage, die von der Bildungsdirektion in der Anzeige geschildert und von der Behörde geprüft wurde, hat demnach nicht für einen Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung gereicht.

Auch bei einer Schulskiwoche soll es zu einem Übergriff seitens des betroffenen Pädagogen gekommen sein. Laut der Wiener Bildungsdirektion würden "substanzielle Hinweise" vorliegen, dass es im Rahmen einer Skiwoche "zu einem inakzeptablen und eventuell auch rechtswidrigen Fehlverhalten gekommen ist. Ob und welche weiteren Personen dabei eventuell involviert waren, ist noch Gegenstand der Untersuchungen." Bei der Wiener Staatsanwaltschaft gibt es jedenfalls rund um den Missbrauchsfall aktuell keine Ermittlungen: Die Ermittlungen gegen den Pädagogen selbst – wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie Herstellung und Besitzes von kinderpornografischem Material – wurden nach dem Suizid eingestellt.

25 Opfer polizeilich identifiziert

Wie berichtet soll es zumindest 25 Opfer geben, die bei den polizeilichen Ermittlungen im Jahr 2019 identifiziert werden konnten. Bei der Hausdurchsuchung wurde umfangreiches Material sichergestellt. Einige Opfer auf weiteren Fotos und Videos konnten bis dato aber noch nicht zugeordnet werden.

Der Pädagoge war seit dem Jahr 1996 als Lehrer in der Wiener Mittelschule tätig. Außerdem war er jahrzehntelang in Wiener Sportvereinen sowie zwischen 1990 und 2010 auch als Betreuer in einem Feriencamp am Wolfgangsee engagiert. Auch hier dürfte es zu Übergriffen gekommen sein: Laut dem Betreiber des Feriencamps hat vergangene Woche ein Teilnehmer von einem Vorfall berichtet, der sich im Jahr 2008 zugetragen haben soll.

Anzeige im Jahr 2013 versandete

Es ist nicht die erste Meldung, die das Camp betrifft: Bereits im Jahr 2013 meldete ein Teilnehmer einen sexuellen Übergriff durch den Betreuer bei der Polizei. Dieser habe sich 2006 zugetragen. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte dem STANDARD, dass es 2013 auch eine Beschuldigteneinvernahme gegeben habe. Was aus dieser Anzeige wurde, ist aber weiterhin unklar: Sie dürfte versandet sein, es gibt für dieses Jahr bundesweit keine Hinweise auf ein Ermittlungsverfahren gegen den betroffenen Pädagogen.

Bei der Wiener Anwältin Herta Bauer haben sich nach Eigenangaben mittlerweile weitere Opfer gemeldet, die Betroffene von Übergriffen sein sollen. Der Wiener Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs sagte zudem vergangene Woche, dass die Ombudsstelle Kenntnis von weiteren möglichen Betroffenen und Zeugen habe, die aussagen wollten. Eine Kommission – bestehend aus Vertretern der Wiener Bildungsdirektion, der Kinder- und Jugendanwaltschaft sowie der Kinder- und Jugendhilfe – widmet sich seit dem Jahr 2020 der Missbrauchscausa. Im November soll ein erster Zwischenbericht vorgelegt werden.

Verdacht auf Mittäterschaft: Keine Ermittlungen

Opferanwältin Bauer hatte im September auch eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht, in der der Verdacht auf zwei Mittäter geäußert wurde. Die Behörde entschied vergangene Woche, kein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Auch hier sei der Anfangsverdacht einer gerichtlich strafbaren Handlung nicht gegeben gewesen.

Sollte es Opfer geben, seien diese selbstverständlich eingeladen, sich an die Sicherheitsbehörden sowie an Opferschutzeinrichtungen zu wenden. Werden in weiterer Folge zusätzliche Sachverhaltsdarstellungen eingereicht, würden diese erneut auf einen Anfangsverdacht geprüft. (David Krutzler, 10.10.2022)