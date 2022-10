Kulturwissenschafter Christoph Landerer schreibt in seinem Gastkommentar, nicht die Kompetenzen des Bundespräsidenten seien primär das Problem. Vielmehr sei es die Frage, wie Kandidatinnen und Kandidaten bestimmt werden.

Nach der Wiederwahl Alexander Van der Bellens ist doch wenig, wie es vorher war. Das Amt selbst ist in Diskussion geraten, die Machtfülle des Bundespräsidenten wird kritisch hinterfragt. Der traditionelle "Rollenverzicht" ist nicht mehr selbstverständlicher Teil der Amtsführung, der in Aussicht gestellte Verzicht auf diesen Verzicht wurde zum größten Trumpf von Van der Bellens politischer Konkurrenz. Was also liegt näher, als die Befugnisse des Amtes zu beschneiden?

"Allein die Möglichkeit, dass ein aufwallender Volkszorn einen Radikalinski in die Hofburg katapultieren könnte", kommentiert Michael Völker im STANDARD, scheint zumindest eine Diskussion zu rechtfertigen. In einem Gastkommentar hat bereits der Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik "weniger Macht für den Bundespräsidenten" gefordert – schließlich gebe es keine Garantie, "dass Personen, die diese Rechte zum Schaden der Republik missbrauchen, bei Wahlen ewig den Kürzeren ziehen werden".

Die Angelobung neuer Regierungsmitglieder gehört wohl zu den bekanntesten Aufgaben des Präsidenten. Foto: Heribert Corn

Eine Reform der Amtsbefugnisse ist freilich nicht so einfach, sie sind im politischen Gesamtgefüge der Republik verankert und haben hier ihre spezifische Funktion. Österreich hat ein relativ starkes Staatsoberhaupt und eine schwache zweite Kammer – der Bundesrat ist aktuell wenig mehr als eine Art Remise für politisches Personal, das sich in funktionsmächtigeren Positionen nicht unterbringen lässt. Italien hat eine starke zweite Kammer, doch der Staatspräsident wird nicht durch Volkswahl bestimmt, sondern – ebenso wie auch in Deutschland – in einem parlamentarischen Gremium.

Der deutsche Kanzler verfügt dafür formell über eine "Richtlinienkompetenz", die dem österreichischen fehlt. Die jeweiligen politischen Systeme sind den Kompetenzen nach auf unterschiedliche Weise austariert, ihre Glieder daher im Grunde nicht isoliert reformierbar. Die relative Machtfülle des österreichischen Staatsoberhaupts korrespondiert mit der Volkswahl, sie dient im österreichischen politischen System auch als Korrektiv und Gegengewicht zu Regierung und Nationalrat. Die Machtfülle mag historisch einen autoritären Ursprung haben, aber die Rollenverteilung im Rahmen des politischen Gesamtsystems ist durchaus durchdacht und sollte nicht leichtfertig aufgegeben werden.

Gewohnheitsmäßiger Rückzug

Natürlich sind auch die Kompetenzen des Bundespräsidenten nicht in Stein gemeißelt. Doch die aktuelle Diskussion greift zu kurz, da sie den Anlass überschätzt. Das primäre Problem des Amtes liegt nicht auf der Ebene der Kompetenzen, sondern entsteht vorgelagert im Wahlvorgang, also durch die Art und Weise, wie (diesmal nur) Kandidaten bestimmt und den Wahlberechtigten und den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zur Stimmabgabe präsentiert werden.

Das Problem ist ein zweifaches: einerseits durch den gewohnheitsmäßigen Rückzug der beiden "staatstragenden" Parteien bei Wiederwahlen eines amtierenden Bundespräsidenten – die letzte Wahl, bei der die jeweils andere "Volkspartei" einen Kandidaten gegen einen amtierenden Präsidenten aufgestellt hat, war 1971 (Kurt Waldheim gegen Franz Jonas). Andererseits ist es die parteiinterne Selektion der Kandidaten selbst, die das Amt schwächt und angreifbar macht.

Ganze dreißig Jahre lang, zwischen 1974 und 2004, wurde die Hofburg mit politischen Persönlichkeiten beschickt, die zwar von Parteien nominiert wurden, aber nicht aus deren inneren Strukturen kamen und sich so eine gewisse Unabhängigkeit bewahren konnten. Der Bundespräsident war damals eine Art oberster Staatsdiplomat, Bewerber wurden folgerichtigerweise vor allem aus dem diplomatischen Dienst rekrutiert. Rudolf Kirchschläger, Waldheim (mit ihm gab es andere Probleme) und Thomas Klestil waren dieser Typus, mit Klestil endete diese Tradition. Bereits er warb damit, ein "aktiver Bundespräsident" sein zu wollen, eckte in seiner Amtsführung aber sowohl bei SPÖ als auch ÖVP an.

Reine Parteikandidaten

Danach zogen die damaligen Großparteien ihre Schlüsse aus den Erfahrungen der Ära Klestil, nominiert wurden nun Kandidaten mit größerer Parteinähe, von denen man sich ein höheres Maß an Willfährigkeit im Konfliktfall versprach. Mit Heinz Fischer kam 2004 ein ehemaliger Parteisekretär zum Zug, er wurde 2010 mit der bedenklichen Wahlbeteiligung von knapp 54 Prozent im Amt bestätigt, die Konkurrenz auf dem Stimmzettel (Barbara Rosenkranz und Rudolf Gehring) war bescheiden.

2016 schickten SPÖ und ÖVP mit Rudolf Hundstorfer und Andreas Khol abermals reine Parteikandidaten ins Rennen, die krachend scheiterten. Bei der aktuellen Wahl nominierten erstmals weder SPÖ noch ÖVP einen Kandidaten. Hätten sie einen nominiert, wären abermals Parteikandidaten zum Zug gekommen. Wolfgang Petritsch, der ein hervorragender Kandidat für die SPÖ gewesen wäre und dem älteren Typus des Staatsdiplomaten entspricht, wurde immer wieder als möglicher Bewerber genannt; parteiintern als Kandidatin gehandelt wurde freilich die fest in der Parteizentrale verankerte Doris Bures.

Nötige Erfahrung

Die Bundespräsidentenwahl ist keine Parteienwahl und soll auch keine sein. Aber sie braucht ein Kandidierendenfeld, das von verantwortungsbewussten Parteien nach sachgerechten Kriterien mitgestaltet wird. Zu einer Nominierung geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten kann man sie freilich nicht zwingen. Mildere Sanktionen lassen sich andenken – so könnte etwa die Parteienförderung bei jedem Rückzug aus dem Wahlgeschehen um einen bestimmten Betrag gekürzt werden.

Auch das Amt des Bundespräsidenten ist ein politisches Amt und sollte von politischen Parteien nicht stiefmütterlich behandelt werden. Sie haben die Mittel, die gesellschaftliche Verankerung, die internen Selektionsprozesse und schließlich auch die nötige Kampagnenerfahrung, um Kandidatinnen und Kandidaten mit einem geeigneten Profil auf den Stimmzettel zu setzen und einen Durchmarsch von "Radikalinskis" zu verhindern. Die Machtfülle des Amtes ist nicht das Problem. (Christoph Landerer, 11.10.2022)