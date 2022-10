1911 stellte Mars seine Zuckerl selbst in einer Küche her. Mittlerweile ist er einer der weltgrößten Nahrungsmittelkonzerne und zwingt den Handel in die Knie

Mars, Snickers und Co fallen bei Rewe aus dem Sortiment. Hintergrund ist ein Streit über die Preise. Mars will bestimmte Produkte verteuern, der Handel will dies aber nicht so rasch umsetzen. Foto: Reuters / Stefan Wermuth

"Mars macht mobil – bei Arbeit, Sport und Spiel". So lautete der Werbeslogan für den Schokoriegel viele Jahre lang. Mobilisiert im weitesten Sinne hat Mars nun erneut, nämlich mit der Entscheidung, die Preise für bestimmte Produkte in Österreich deutlich anzuheben. Die Folge: Nach Edeka und Netto in Deutschland wird auch der Handelskonzern Rewe (zu dem Penny gehört) nicht mehr beliefert, weil dieser – wie berichtet – nicht bereit war, die volle Teuerung an seine Kunden weiterzureichen. Produkte wie Snickers, Mars, Tierfutter Pedigree und Whiskas, Wrigley’s-Kaugummis oder Ben’s-Reis verschwinden damit aus dem Rewe-Sortiment.

Der Kampf um den Platz im Regal wird von Händlern und Lieferanten immer erbitterter geführt. Alle leiden unter den Teuerungen bei Rohstoffen, steigenden Kosten für Logistik, Lagerung und Energie. Streitigkeiten über den Preis von einem Produkt – wie etwa zwischen Coca-Cola und Edeka (liegt aktuell bei Gericht) – sind bisher immer wieder einmal vorgekommen. Dass gleich mehrere Produktkategorien ausgelistet werden, hat auch für Handelsexperten eine neue Dimension.

Laufende Preisverhandlungen

Alle paar Wochen klopften mittlerweile Lieferanten beim Handel an, um Preiserhöhungen durchzusetzen. Doch man könne nicht alles an die Kunden weiterreichen, heißt es aus dem Handelsumfeld. "Wir verzichten im aktuellen Umfeld auch auf Marge", sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Das erwarte man auch von den Lieferanten.

Es ist aber auch die immer größerer werdende Macht der Konzerne wie Mars oder Nestlé, die den Handel oft in die Knie zwingt. Mars etwa produziert und vertreibt mittlerweile Süßwaren (Balisto, Bounty, M&M, Twix ...), Tiernahrung (Cesar, Chappi, Kitekat, Sheba ...), Nahrungsmittel (Ebly, Ben’s Reis ...), Kaugummis (Airwaves, Hubba Bubba, Orbit ...) sowie Produkte für die Pflanzenpflege und Tierhygiene. Eskaliert die Preisverhandlung, fallen – wie das aktuelle Beispiel zeigt – gleich viele Artikel aus dem Sortiment.

Zuckerln aus der Küche

Doch wer steckt hinter Mars? Gegründet wurde das Unternehmen 1911 von Frank und Ethel Mars in Tacoma, Washington – indem Frank Mars in seiner Küche selbst hergestellte Zuckerln verkaufte. Die Geschichte der Familie war anfangs stark verwurzelt in den Produkten: So hat Sohn Forrest Mars bei der Änderung eines Rezepts für Milchshakes den flaumigen Schokoriegel Milky Way erfunden. Der 1930 eingeführte Riegel Snickers wurde nach dem Lieblingspferd der Familie benannt. Die beliebten M&M’s-Schokodrops wurden 1941 erfunden – anfangs eigentlich für das Militär entwickelt. Heute werden allein in den USA pro Tag 400 Millionen M&M’s hergestellt.

Durch zahlreiche Übernahmen ist der Konzern groß und international verzweigt geworden. 1935 wurde der britische Hersteller Chappi übernommen – in den Folgejahren wanderten die Tierfuttermarken Kitekat, Sheba, Whiskas, Frolic, Cesar und Pedigree in das Universum von Mars. Der Einstieg in das Reisgeschäft erfolgte Ende der 1940er-Jahre. Für 23 Milliarden Dollar wurde im Oktober 2008 Wrigley, 2012 die Marke Mirácoli von Kraft Foods übernommen. Ein Tierklinikbetreiber gehört heute ebenso zum Mars-Konzern wie eine in Europa tätige Tierarztkette.

Waffeln und Tierfutter

Heute ist der Konzern an 421 Standorten in mehr als 80 Ländern aktiv und beschäftigt rund 130.000 Mitarbeiter. Auch in Österreich gibt es seit 1966 mit Mars Austria eine Tochter, 1973 stieg man in Breitenbrunn am Neusiedler See in die Herstellung von Rollwaffeln ein, die für Produkte wie Amicelli oder Milky Way Crispy Rolls nach Europa, Ägypten und Asien exportiert wurden. Im Mai 2020 wurde dieses Werk (samt der Marke Amicelli) an das deutsche Schokoladenunternehmen Ritter Sport verkauft. Seit 1985 betreibt Mars Austria eine Produktion für Tiernahrung in Bruck an der Leitha.

2021 hat Mars einen Jahresumsatz von fast 45 Milliarden Dollar erwirtschaftet und gemessen an den Erlösen Coca-Cola überholt. Laut Forbes ist Mars das siebentgrößte nicht börsennotierte US-Privatunternehmen. Die Nachfahren von Frank Mars sind mit einem Vermögen von 141,9 Milliarden Dollar die zweitreichste Familie der Welt. Platz eins geht mit 238 Milliarden Dollar an die Waltons, jene Familie, die hinter der weltgrößten Handelskette Walmart steht.

Kritik erntet Mars oft wegen seiner Lieferketten. NGOs werfen dem Konzern vor, Ausbeutung und Kinderarbeit zumindest zu dulden. (Bettina Pfluger, 11.10.2022)