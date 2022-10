Georg Kreislers Stück in der Late-Night-Schiene des Theaters an der Wien

Katrin Wundsam und Rainer Mühlbach in "Heute Abend: Lola Blau". Foto: Paul Leclaire

Im Theater ist was los – Im Theater ist nichts los … Die beiden Nummern am Anfang und am Ende von Georg Kreislers Stück Heute Abend: Lola Blau stehen für die von der Protagonistin durchlebte Desillusionierung nach einem so hoffnungsvollen Beginn.

Das 1971 uraufgeführte Ein-Frau-Musical erzählt die Geschichte einer jungen jüdischen Schauspielerin, die im März 1938 knapp vor ihrem ersten Engagement steht – ironischerweise am Landestheater in Linz, in der Stadt des "Führers" Adolf Hitler. Lola Blau durchleidet dann eine Odyssee, die sie über die Schweiz nach Amerika führt. Nach Kriegsende kommt sie 1946 zurück nach Wien und steht auch vor den Trümmern ihrer Lebensperspektiven.

Die dramatische Geschichte wird von einer Reihe locker aneinandergefügter Songs getragen, Kreislers Texte und seine Musik sind von sprühendem Witz und tiefer Melancholie. Es steckt auch vieles von seiner eigenen Lebensgeschichte darin, was ihn freilich sowohl zu sinniger Poesie als auch zu besonders schwarzem Humor inspirierte.

Eike Ecker hat 2015 für die Oper Köln eine szenische Fassung gezimmert, die nun in der neuen Late-Night-Schiene des Theaters an der Wien an der Kammeroper gezeigt wird. Hier soll ab nun "fröhlich gegen die Verstaubung des ernsten Klassikbetriebs" gearbeitet werden. Mezzosopranistin Katrin Wundsam spielt sich als Lola Blau durch die Hochs und vor allem Tiefs der scheiternden Heldin, ihr virtuoser, hochpräsenter Partner am Klavier, Rainer Mühlbach, interagiert mit ihr fulminant und darf auch einmal das herrlich böse Lied anstimmen: Wo sind die Zeiten dahin, als es noch gmiatlich war in Wien? (daen, 11.10.2022)