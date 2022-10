Franz Welser-Möst hätte Wagner mehr Dringlichkeit verleihen können. Foto: IMG Artists

Es ist immer wieder interessant, wie verschieden man Musik erleben kann … Die Ankündigung, dass das Parsifal-Vorspiel attacca, ohne Unterbrechung in Tod und Verklärung übergehen solle, sorgte schon vor dem philharmonischen Abokonzert am Samstag im Musikverein mitunter für geradezu komische Szenen der Verwirrung und dann auch bei manchen für den Eindruck, es sei überhaupt nur ein Stück erklungen. "Was kommt als Nächstes?" Es stimmt schon, dass die Klangsprachen von Richard Wagner und Richard Strauss zum Verwechseln ähnlich wirken können und dass der Jüngere dem Älteren sehr nachgeeifert hat.

Dennoch liegen Welten zwischen ihnen, sodass gerade der pausenlose Übergang zwischen beiden Kompositionen durchaus auch als radikaler Bruch gehört werden konnte. Denn die zwei Stücke funktionieren grundsätzlich anders, man könnte sagen, dass bei Wagner der Affekt regiert, bei Strauss aber der Effekt.

Demonstrative Versenkung

Die Wiener Philharmoniker und Dirigent Franz Welser-Möst dienten beiden Stücken mit derselben geradezu demonstrativen Versenkung, mit großer Klangschönheit und Konzentration und so nahe am Notentext, dass das, was man gemeinhin Interpretation nennt, beinahe zu verschwinden schien.

Allerdings hat man Wagner schon mit mehr Dringlichkeit gehört – und Strauss mit mehr Lust an funkelnder Sinnlichkeit. Antonín Dvořáks 8. Symphonie war dann für Welser-Möst, wie er im Programmheft mitteilte, vor allem "die Gelegenheit, wieder einmal durchatmen zu können". Diese Haltung war bei der Aufführung sehr deutlich zu spüren. (daen, 10.10.2022))