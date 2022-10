pro

Der Bartstyle ist die Handtasche der Männer. Er ist nicht nur Accessoire, sondern auch Statussymbol. Wer in Anwaltsmontur hochseriös wirken will, setzt auf Backen und Hals so glatt wie ein Babypopo. Wer aber gerne gegen den Strom schwimmt und sich auch selbst nicht so ernst nimmt, der trägt ruhigen Gewissens einen Schnauzer. Die Alltagshipstergesichter mit Undercut-Frisur und Dreitagebart sind eh langweilig genug.

Dass Frauen beim Küssen das Gefühl bekommen, sie schmusen mit einem Igel, ist natürlich eine ernstzunehmende Sorge, die sich aber mit disziplinierter Bartpflege überwinden lässt. Außerdem kann man schon bald mit einem Moustache etwas Gutes tun. Im November ist wieder "Movember", in dem sich Männer rund um die Welt einen Schnauzer wachsen lassen, um auf Tabuthemen aufmerksam zu machen, weil sie sonst eher wenig über Depressionen oder Prostatakrebs sprechen. Das 80er-Image hat ausgedient, ironisch ist da nichts mehr. (Florian Vetter)