Für alle, die gerne irgendwo im Nirgendwo nach dem ganz großen Abenteuer suchen und dabei immer eine Sicherheitsleine in Griffweite haben wollen, wenn dann doch etwas passieren sollte, hat Garmin den inReach Messenger (299,99 Euro) entwickelt. Das so robuste wie handliche Gerät (7,8 mal 6,4 cm) kann nicht nur mittels App mit dem eigenen Smartphone gekoppelt werden, um so – nicht nur im Notfall – Nachrichten abzusetzen, es kann auch über das Iridium-Satellitennetz (entsprechendes Abo vorausgesetzt) von jedem Punkt der Erde aus kommunizieren. 28 Tage hält der Akku durch.

(Markus Böhm)



Laptoppolsterl



Laptops sind Computer, die zum Arbeitseinsatz auf dem Schoß designt sind. Aber haben Sie das Kastl schon mal einen lieben langen Arbeitstag auf den Akku-warmen Oberschenkeln balanciert und dann noch treffsicher bedient? Funktioniert nicht so super, gell! Abhilfe schafft bereits ein Polster, doch für fehlerfreies Tippseln empfiehlt sich eine daran befestigte ebene Oberfläche wie sie der Tablett Laptray (€ 89,90) besitzt. Ober- und Unterteil dieses Utensils lassen sich zum Reinigen trennen. Das kann nötig werden, wenn man das Tablett hie und da zum Frühstücken im Bett entfremdet.

(Sascha Aumüller)



Vitaminbombe



Sie heißen Energy Boost, Yoga Relax oder Blue Sunset und werden von jungem, dynamischem Personal im stylishen Ambiente frisch zubereitet. Wem das alles zu inszeniert ist, aber trotzdem gerne Smoothies trinkt, kann sich die Obst-Gemüse-Getränke natürlich auch selbst zu Hause zubereiten. Einziges Problem: Viele der herkömmlichen Mixer schaffen es nicht, das Grünzeug in eine homogene Masse zu verwandeln. Anders der Nutribullet Original (€ 84,90). Egal ob Äpfel, Karotten, Grünkohl, Nüsse oder Eiswürfel – der 600 Watt starke Smoothie-Maker macht kurzen Prozess mit den Zutaten.

(Michael Steingruber)



