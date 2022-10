Der Pumpkin Spice Latte (PSL) gilt als Erfindung der amerikanischen Kaffeehauskette Starbucks und existiert als solcher bereits seit 2003.

Foto: imago images/ZUMA Press

Aromamischung



Ehrenwort, die schmeckt. Foto: Lukas Friesenbichler

Dieses Döschen ist gleich zweifach einmalig. Man bekommt eine Dosierungsempfehlung (1/2 Teelöffel pro Tasse), und das Pulver enthält tatsächlich Kürbis. Beide Aspekte sucht man bei dem Rest des Testsamples vergebens. Auch die harmonische Ausbalancierung aller Aromen ist nicht selbstverständlich. Weiterer Pluspunkt: die Zutaten aus biologischem Anbau.

Ehrenwort, Bio Halloween Pumpkin Spice Latte, 35 g, € 4,99, ehrenwort.at

6 von 6 Punkten





Nelkenbrand

Wiener Pumpkin Spice. Foto: Lukas Friesenbichler

Auch die Wiener Gewürzexpertin Nathalie Pernstich bietet unter ihrer Marke "Babette’s" ein Pumpkin Spice an. Das Pulver in der Dose ist noch mal in einem Kunststoffsackerl verpackt. Für die Mischung werden Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet. Für den PSL sollte man sie sehr sanft dosieren – der starke Nelkengeschmack brennt auf der Zunge.

Babette’s Bio Pumpkin Spice, 50 g, € 9,80, babettes.at

3 von 6 Punkten





Muskatbombe



Wiederverschließbar, aber schwer zu dosieren. Foto: Lukas Friesenbichler

Im Gegensatz zu den restlichen Probanden wurde dieses Pulver in ein Sackerl abgefüllt. Das lässt sich zwar wieder verschließen, praktisch ist es trotzdem nicht. Ob gestreut oder gelöffelt, durch die steife Öffnung fällt die Dosierung nicht leicht. Dabei sollte man die Biomischung sehr dezent einsetzen. Sie riecht nach Zimt, auf der Zunge dominiert Muskat.

Yummy Organics, Pumpkin Spice, 80 g, € 9,99, yummy-organics.de

4 von 6 Punkten





Vanilleprotein

Foto: Lukas Friesenbichler

Dieser Proband ist der Ausreißer im Sample. Denn das Pulver liefert nicht nur Aroma, sondern auch Molkeproteine! 24 Gramm pro Portion laut Hersteller Foodspring. Ideal also für Fitness-Fans, die gerne auch PSL trinken? Nun ja, geschmacklich dominiert süße Vanille. Von Zimt, Muskat oder Nelke ist kaum etwas zu spüren. Im Abgang schmeckt der Shake etwas mehlig.

Foodspring, Whey Protein Pumpkin Spice, 420 g, € 19,99, foodspring.at

2 von 6 Punkten



(RONDO, Michael Steingruber, 24.10.2022)