Die Protestwelle im Iran geht in die vierte Woche. Nach den Universitäten werden nun die Schulen zum Hotspot der Demonstrationen. Auch dort führen die Mädchen an

Einer der vielen Solidaritätsproteste im Ausland, in Düsseldorf, auch dort wird mit dem Bild von Nika Shakarami demonstriert. Ihre Mutter widerspricht öffentlich der Version der Behörden von ihrem Tod. Foto: imago / Ying Tang

Repression – und Zeit: Das sind die üblichen Rezepte autoritärer Regime gegen Aufruhr. Die Protestwelle im Iran, ausgelöst Mitte September durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Polizeigewahrsam, gehen jedoch bereits in die vierte Woche. Nach diesem Wochenende muss die iranische Führung, die am Samstag zu einer Krisensitzung zusammentrat, sehen, dass die Demonstrationen diesmal nicht so einfach im Sand verlaufen, wenn man nur brutal genug darauf antwortet.

Präsident Ebrahim Raisi versuchte am Samstag in der nur Studentinnen vorbehaltenen Alzahra-Uni den üblichen Sermon von den Unruhestiftern und der Verschwörung im Ausland anzustimmen. Geantwortet wurde ihm mit "Hau ab"-Rufen. Die Universitäten – und dort nicht nur die jungen Frauen – sind vergangene Woche zum Hotspot neuer Proteste geworden, aber längst sind auch die Schulen davon erfasst. Auch am iranischen Wochenende (Donnerstag und Freitag) setzten Schülerinnen in etlichen Städten ihre Aufmärsche fort. Die Mädchen wollen nicht mehr als Symbol herhalten für alles, was am System angeblich islamisch ist. Auch solche mit Kopftuch machen mit, es geht eben um viel mehr als das.

16-jährige Opfer

In den vergangenen Tagen hat es aber auch neue Bilder von jungen Mädchen und von einem Burschen gegeben, deren Familien von den Behörden nur noch deren Leichen zurückbekommen haben. Und man weiß nicht, wie viele Familien, denen so etwas widerfährt, aus Angst schweigen. Im Fall von Nika Shakarami (16) aus Khorramabad ging die Mutter via Medien an die Öffentlichkeit – ohne Kopftuch –, um der offiziellen Version zu widersprechen. Die Demonstrationen haben, auch jene in der Diaspora, seither ein neues Gesicht.

Ebenfalls nur 16 Jahre alt sind Sarina Esmailzadeh aus Karaj – von der ein Youtube-Video im Umlauf ist, auf dem sie über ihre Lektürepläne und ihre Filmwatchlist spricht – und Nima Shafighdoust aus Urmia geworden. Der junge Mann war angeschossen, nach Hause gebracht und von dort wieder von der Polizei abgeholt worden. Nach zwei Tagen war er tot.

Laut iranischen Behörden ist das Durchschnittsalter der wegen der Demonstrationen Festgenommenen 15 Jahre. Ob das stimmt und was die Behörden damit kommunizieren wollen, ist nicht klar. Offenbar spricht das Regime dem Ausland Superkräfte zu, dass es die junge Bevölkerung eines Landes in solchen Massen auf die Straße bringen kann.

Angeblicher Fenstersturz

Der Fall Nika Shakarami ist besonders tragisch, weil das Staatsfernsehen eine Tante und einen Onkel vorführte, die behaupten, dass die Familie lüge und die Polizei die Wahrheit sage. Nur noch die hartgesottensten Regimeanhänger glauben solche öffentlichen "Beichten". Nika Shakarami war bereits am 20. September verschwunden, neun Tage später wurden die Eltern informiert, dass das Mädchen aus dem fünften Stock gestürzt sei. Nun könnte das ja theoretisch stimmen – was die Frage nicht beantworten würde, wie und warum das passiert ist.

Laut Mutter Nasrin Shakarami widersprechen die Verletzungen ihrer Tochter dieser Geschichte jedoch; angeblich gibt es sogar ein Todeszertifikat, in dem "wiederholte Schläge mit einem harten Objekt" steht. Die Regimevertreter machen sich keine besondere Mühe, ihre Taten zu verschleiern. Dass Angst und Schrecken verbreitet wird, ist ja durchaus erwünscht.

Wie viele Menschen bereits bei den Protesten gestorben sind, ist nicht seriös zu sagen. Es gibt Berichte, wonach es am Wochenende im mehrheitlich sunnitischen Belutschistan im Nordosten erneut Dutzende Tote gegeben hat. In den kurdischen Gebieten – Mahsa Amini war eine Kurdin – sollen die Sicherheitskräfte scharfe Munition eingesetzt haben. Videos zeigen auch Demonstrationen- und Gewaltszenen aus der "heiligen" Stadt Mashhad. Dort befindet sich der einzige Schrein eines schiitischen Imams auf iranischem Boden, von Imam Reza (gestorben 818). Der Schwiegervater Raisis, Ahmed Alamolhoda, ist der wichtigste Mullah dort.

Khameneis Sohn

Slogans richten sich gegen die Freiwilligenmilizen, die Basijis, die Revolutionsgarden, gegen den religiösen Führer Ali Khamenei – und auch gegen dessen Sohn Mojtaba. Der 53-Jährige spielt eine wichtige Rolle im Apparat seines Vaters, in dem alle Fäden der Macht im Iran zusammenlaufen. Und es wird immer wieder darüber spekuliert, dass Mojtaba seinem Vater als Führer nachfolgen könnte – was den republikanischen Anspruch des Systems etwas infrage stellen würde.

Der geistliche Führer wird vom Expertenrat gewählt, in dem aber niemand sitzt, der nicht von oben abgenickt ist. Khamenei ist 83 Jahre alt und seit Jahren krank. Die Wahl Raisis zum iranischen Präsidenten im Juni 2021 war in diesem Licht zu sehen. Um dessen Sieg abzusichern, wurden vom System – konkret vom Wächterrat – auch nach iranischen Kriterien eigentlich untadelige Kandidaten von den Wahlen ausgeschlossen, wie etwa der langjährige Parlamentspräsident Ali Larijani. Für das Management des Übergangs nach Khamenei sollte nichts dem Zufall überlassen werden. Das ist gründlich schiefgegangen. (Gudrun Harrer, 11.10.2022)