Die ehemalige Ministerin in der Regierung Kurz-Strache fiel in der jüngeren Vergangenheit hauptsächlich mit ihrer Nähe zum Kreml auf

Dieses Foto zeigt Kneissl bei der Teilnahme am Eastern Economic Forum im russischen Wladiwostok im September. Foto: Sputnik/Vladimir Astapkovich

In Frankreich herrscht zurzeit akuter Treibstoffmangel. Grund dafür sind aber nicht, wie man vermuten könnte, ausbleibende Lieferungen aus Russland, sondern Streiks bei den führenden Konzernen Total Energies und Exxon Mobil. Österreichs ehemalige parteilose Außenministerin auf FPÖ-Ticket, Karin Kneissl, nahm die Krise am Montag zum Anlass für einen irritierenden Kommentar.

Benzinmangel könne einen zum Weinen bringen, soll NS-Offizier Erwin Rommel am Vorabend der Schlacht El Alamein 1942 seiner Ehefrau geschrieben haben, twitterte Kneissl am Montag und zitierte außerdem einen Videobericht über die katastrophalen Zustände in Frankreich. Sie selbst erinnere sich außerdem noch an den Oktober 1973, einen Höhepunkt der damaligen Ölpreiskrise. Aber die Situation sei heute viel kritischer, so Kneissl.

Zuletzt war Kneissl nicht mit NS-Zitaten aufgefallen, dafür aber mit einer starken Nähe zu der russischen Führung. Bekanntlich war der russische Präsident Wladimir Putin Gast bei Kneissls Hochzeit und sie selbst nach ihrem Ausscheiden aus der Politik bis Mai 2022 Aufsichtsrätin beim russischen Ölkonzern Rosneft. Aufgrund ihrer Russland-Nähe bezeichnete sie sich selbst gar als "Flüchtling". (red, 10.10.2022)