Mit einem neuerlichen Erfolg könnte Red Bull am Dienstag zumindest die Vorentscheidung im Kampf um Platz drei schaffen – Trainer Jaissle erwartet "einen heißen Tanz"

Kroatischer Meister gegen österreichischen Meister, Teil zwei. Foto: APA/KRUGFOTO

Champions League im Ticker: Dinamo Zagreb vs. Red Bull Salzburg, Di. 21 Uhr

Zagreb – Red Bull Salzburg ist am Montag in Zagreb eingetroffen, die Stimmung bei Österreichs Fußballmeister ist vorzüglich. Ob das so bleibt, wird die heutige Champions-League-Partie gegen Dinamo zeigen (21 Uhr, Sky). Vo einer knappen Woche gab es einen 1:0-Heimsieg, mit einem neuerlichen Erfolg könnte Salzburg die Vorentscheidung im Kampf um Platz drei schaffen. Wobei man nicht untertreiben soll, nach drei Runden sind die Bullen ungeschlagener Tabellenführer. Vor Chelsea und dem AC Milan.

Trainer Matthias Jaissle hat in der Bundesliga gehörig rotiert, das 3:2 in Altach wurde von der immer noch hochkarätigen Reserve erwirkt. Ausgeruht sind freilich auch die Kroaten: Sie verschoben ihr Ligaspiel gegen Istra kurzerhand. Jaissle erwartet "einen heißen Tanz" im Maksimir-Stadion. "Dinamo wird zu Hause mit den Fans im Rücken richtig Gas geben. Da müssen wir von der ersten Sekunde an hellwach sein. Wenn wir nur auf 99 statt 100 Prozent kommen, wird es schwer. Es wird noch ekliger als im Hinspiel."

Mit an Bord waren auch die zuletzt angeschlagenen Andreas Ulmer und Nicolas Capaldo. Gelingt tatsächlich ein Sieg, dürfte man vor den abschließenden Spielen gegen Chelsea (heim) und Milan (auswärts) sogar vom neuerlichen Achtelfinalaufstieg, so wie im vergangenen Jahr, träumen.

Kontrolliertes Risiko

"Ich denke, dass sie daheim das Spiel aktiver gestalten und nicht so passiv hinten drin stehen werden wie bei uns in der ersten Halbzeit", sagt Salzburgs Mittelfeldmann Nicolas Seiwald. Für den 23-jährigen Ex-Rapidler Robert Ljubicic, den Dinamo-Außenverteidiger, besteht kein Zweifel. "Wir müssen auf Sieg spielen. Wir müssen aber auch vorsichtig sein, weil sie beim Umschalten stark sind. Es ist klar, dass wir etwas riskieren müssen, aber dieses Risiko muss kontrolliert sein."

Zagreb hofft auf einen ähnlichen Coup wie in der ersten Runde, als Chelsea in der kroatischen Hauptstadt mit 0:1 unterlag. "Wir fühlen uns daheim sehr gut und haben einige große Teams geschlagen. Ich hoffe, das gelingt uns erneut", sagt Innenverteidiger Dino Peric an. Das ausverkaufte Maksimir ist für alle Gegner ein harter Boden: Von den jüngsten 19 Europacup-Spielen verlor Dinamo dort nur zwei. (red , APA, 10.10.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Spiel der Fußball-Champions-League Dinamo Zagreb – Salzburg am Dienstag:

Gruppe E – 4. Runde:

Dinamo Zagreb – Red Bull Salzburg (Zagreb, Stadion Maksimir, 21.00 Uhr/live Sky, DAZN, SR Stieler/GER)

Salzburg: Köhn – Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer – Capaldo, Seiwald, Sucic, Kjaergaard – Okafor, Sesko

Es fehlen: Fernando (Oberschenkel), Kameri (Schulter), Koita (Oberschenkel)

Fraglich: Ulmer (Adduktoren), Capaldo (Knie)

Dinamo Zagreb: Livakovic – Moharrami, Theophile-Catherine, J. Sutalo, Peric, Ljubicic – Ivanusec, Misic, Ademi – Orsic, Petkovic

Es fehlt: B. Sutalo (Wade)

Zweites Gruppenspiel (21.00): AC Milan – Chelsea