"Vermurkst" ist die Fehlerkolumne des STANDARD, in der wir unsere publizistischen Missgeschicke aufzeigen und auf unterhaltsame und informative Weise reflektieren. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir jeden einzelnen Fehler zutiefst bedauern. Doris Priesching und Sebastian Fellner Foto: der standard

Viele der Fehler, die Ihnen und uns in dieser Zeitung auffallen, betreffen die Form und nicht den Inhalt: Ein Buchstabe an der falschen Stelle, eine Abkürzung, die nicht stimmt, eine grammatikalische Konstruktion, die dort nicht passt. Die Grenze zum inhaltlichen Fehler ist fließend, weil ein falsch gesetzter Buchstabe dann auch inhaltliche Auswirkung haben kann.

Prince war eine Zeit lang unter anderem Namen bekannt. Foto: apa / afp / jeff haynes

So etwas ist uns in einer Kolumne über Namensänderungen bei Prominenten passiert – am Beispiel des 2016 verstorbenen Musikers Prince, eine Zeit lang bekannt als "The Artist Formerly Known As Prince": Da wurde aus der englischen Phrase "formerly known as" (früher bekannt als) ein "formally known as" (formal bekannt als). Das war inhaltlich richtig gemeint, aber letztlich doch falsch. Wir bitten um Entschuldigung.

Ende September berichteten wir über die Energiehilfen, die die Regierung an Unternehmen auszahlen will. Hoffentlich haben sich nicht viele Firmen zu früh gefreut: Wir schrieben nämlich, Energiekosten im Zeitraum vom Februar 2022 bis September 2023 würden gestützt – doch die Hilfen betreffen nur bereits angefallene Kosten, der Hilfszeitraum endet mit September 2022.

Intrige und Integration

Dass Fußball Menschen zusammenbringt, ist bekannt. In einer Analyse über die Probleme von Rapid Wien hatte das Thema Integration aber eigentlich keinen Platz. Wir schrieben dennoch: "Rapid agiert wie ein wild gewordener Kleingartenverein. Es wird gestritten, integriert, die Stimmung ist katastrophal." Gemeint war natürlich "intrigiert", das Verb zur "Intrige", die wir im Verein orteten. Wir haben das richtige Wort dann nachträglich in den Text integriert. (Sebastian Fellner, 11.10.2022)