FDP-Chef Christian Lindner hat im Moment wenig zu lachen. Foto: Reuters / Michele Tantussi

Solche Worte hört man von politischen Konkurrenten eher selten. "Ich hab denen wirklich die Daumen gedrückt", sagte Grünen-Chef Omid Nouripour am Montag, dem Tag nach der niedersächsischen Landtagswahl, in Berlin.

Doch Nouripour meinte damit nicht seine grünen Parteifreunde in Niedersachsen, sondern die FDP. Geholfen hat die grüne Unterstützung aber nichts. Die Liberalen schafften am Sonntag nach rund 20 Jahren den Wiedereinzug in den niedersächsischen Landtag nicht mehr, sie scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

Es ist nicht die erste Niederlage in diesem Jahr. Im Frühjahr gelang ihnen der Einzug in den saarländischen Landtag nicht, in Schleswig-Holstein verloren sie massiv, in Nordrhein-Westfalen flogen sie aus der Landesregierung.

Entsprechend gereizt ist derzeit die Stimmung. "Unverändert ist es so, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer der FDP mit der Ampelkoalition fremdeln", sagt Parteichef Christian Lindner, der auch Finanzminister ist. Denn viele Menschen würden glauben, die Liberalen seien – wie die Partner SPD und Grüne in der Ampelkoalition – "auch eine linke Partei".

"Einzig wahre Partei der Mitte"

Das sei so aber nicht richtig, so Lindner, "die FDP ist die einzig wahre Partei der Mitte". Klar sei aber auch, "dass es gegenwärtig nicht gelingt, für dieses klare politische Profil hinreichend Unterstützung zu organisieren".

Und das müsse sich nun ändern. Was genau er anders machen will, erklärt Lindner am Montag nicht. Nur so viel: "Das gehen wir mit guten Nerven an." Deutlicher wurde sein Generalsekretär Bijan Djir-Sarai: "Eine Koalition wird nicht funktionieren, wenn zwei Partner permanent Ideen entwickeln, wie man noch mehr Geld und noch mehr Geld ausgeben kann, und andere sich permanent mit der Frage beschäftigen müssen, wie man das Ganze organisiert und finanziert."

Und der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler twitterte ganz offen: "Die Ampelkoalition hängt wie ein Mühlstein um unseren Hals. Wir verlieren zunehmend unsere marktwirtschaftliche Glaubwürdigkeit."

Natürlich hatte die FDP auf den Wiedereinzug in den niedersächsischen Landtag gehofft. Dann hätte es wohl nicht für Rot-Grün gereicht, die FDP wäre für eine Ampelkoalition gebraucht worden.

Doch es kam am Sonntag anders. Zwar sank die SPD von 36,9 auf 33,4 Prozent der Stimmen, sie blieb mit ihrem Spitzenkandidaten – Ministerpräsident Stephan Weil – aber stärkste Kraft. Auf Platz zwei landete die CDU, sie rutschte von 33,6 auf 28,2 Prozent und erreichte damit ihr schlechtestes Ergebnis im Land seit 60 Jahren.

Wechsel zu Rot-Grün

Bisher hat Weil mit der CDU in einer großen Koalition regiert, doch jetzt braucht er die Union nicht mehr. Denn es reicht nun für sein rot-grünes Wunschbündnis.

Die Grünen legten deutlich zu und steigerten sich von 8,7 auf 14,5 Prozent. Zugewinne verbuchte auch die AfD. 2017 hatte sie 6,2 Prozent erreicht, nun kam sie auf 10,9 Prozent.

Laut ARD-Wahlanalyse wanderten in Niedersachsen rund 50.000 Wählerinnen und Wähler von der CDU zur AfD ab, die FDP verlor rund 40.000 Stimmen an die AfD.

FDP-Chef Lindner sieht seine FDP übrigens nicht alleine auf der Verliererstraße. "Die Ampel insgesamt hat an Legitimation verloren", meint er. Denn die Verluste von SPD und FDP würden "nicht aufgewogen durch Zugewinne der Grünen".

Einen Rückzug aus der Ampel schließt Linder allerdings aus: "Wir sind in einem Energiekrieg und einer Wirtschaftskrise. Hier zählt staatspolitische Verantwortung."

SPD-Chef Lars Klingbeil will sich derzeit keine Sorgen um den Fortbestand der Ampel machen. Er rief alle Ampelpartner aber zur Geschlossenheit auf: "Die Antwort darauf (auf die Wahl, Anm.) ist nicht, dass wir uns beharken, sondern dass wir uns unterhaken." Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich appelliert zur Besonnenheit in der Ampel: "Das würde ich jedem Partner in der Koalition raten, sich nicht an anderen abzuarbeiten." (Birgit Baumann aus Berlin, 10.10.2022)