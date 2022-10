In dem südlichen Bundesland hätte die FPÖ Van der Bellen in die Stichwahl gezwungen. Was heißt das für die kommende Landtagswahl?

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sieht das Wahlergebnis vom Sonntag als "Warnung". Foto: Gert Eggenberger

Kärnten ist anders. Auch diesmal. Konträr zu den übrigen Bundesländern hätte sich Alexander Van der Bellen im südlichen Bundesland einer Stichwahl stellen müssen. Der amtierende Bundespräsident erreichte nur 46, 8 Prozent. Er hätte also in einem zweiten Wahlgang gegen den Zweitplatzierten, den freiheitlichen Volksanwalt Walter Rosenkranz (23,9 Prozent), antreten müssen.

Aber auch die anderen Kandidaten rechts der Mitte, der Krone-Kolumnist Tassilo Wallentin und Gerald Grosz, schnitten hier in Kärnten besser ab als in den anderen Bundesländern. Wallentin zweistellig mit knapp zehn Prozent, Grosz, der ehemalige Intimus und Wegbegleiter des am 12. Oktober 2008 verstorbenen Landeshauptmanns Jörg Haider, kam auf 7,7 Prozent.

Ist die FPÖ in Kärnten also nach wie vor tief verwurzelt, wirkt die Haider-Zeit bis herauf in die Gegenwart?

Rechter Bodensatz

"Ich seh hier in den Ergebnissen an sich keinen erschreckenden Einbruch. Die Verhältnisse sind eigentlich recht stabil. Es gibt eben nach wie vor einen rechten Bodensatz, der nicht verschwindet", sagt Klaus Ottomeyer, Psychoanalytiker, emeritierter Professor an der Uni Klagenfurt, der in mehreren wissenschaftlichen Büchern die Kärntner Seele und den Mythos Haider analysiert hatte.

Getragen sei das gute Abschneiden der FPÖ von einer Stimmung gegen den Amtsinhaber Van der Bellen. Der Bundespräsident sei in seiner Weltoffenheit, Intellektualität und Urbanität in den vor allem national gestimmten Kleinregionen Kärnten nicht angekommen. Es habe ja auch schon sehr früh "Corona-Rebellen" gegeben, verbunden mit der Kritik "gegen die Eliten, denen man mit dieser Wahl eins auswischen konnte".

Für die Landtagswahl im Frühjahr 2023 könne das gute Abschneiden der FPÖ für den amtierenden SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser natürlich einiges Ungemach bedeuten. Da könne Kaiser vom "Frustabbau" schon einiges abbekommen.

SPÖ ist gewarnt

Das wiederum glaubt die an der Klagenfurter Uni und FH lehrende Politikwissenschafterin Katrin Stainer-Hämmerle eher nicht: "Ich sehe kein Signal für die Landtagswahl, das von diesem Sonntag ausgeht." Viel Potenzial sei durch die Ablehnung von Van der Bellen, da ist sie mit Ottomeyer einig, frei geworden. "Peter Kaiser gibt aber kein wirklich ideales Feindbild ab", sagt Stainer-Hämmerle. Kaiser könne den vorhandenen Unmut auch besser kanalisieren, "er kann sagen, ich tue eh alles für Kärnten, aber die Inflation, die Energiekrise kann ich von hier aus nicht regeln. Er kann seine Doppelrolle ausspielen."

Eins sind sich Stainer-Hämmerle und Ottomeyer in der Meinung, dass die Erben Haiders wohl noch länger ein Bestandteil der politischen Landschaft in Kärnten bleiben werden.

Im Kaiser-Büro zeigt man sich jedenfalls gewarnt: "Wir fassen die Wahl vom Sonntag als Mahnung auf." (Walter Müller, 11.10.2022)