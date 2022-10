Österreicher setzt sich zum Auftakt des 250-Turniers in Gijon gegen die Nummer 64 der Weltrangliste in zwei Sätzen durch. Nun gegen Giron oder Ramos-Vinolas

Steigert sich weiter: Dominic Thiem. Foto: EPA/Eloy Alonso

Gijon – Dominic Thiem hat den Auftakt des ATP-250-Turniers in Gijon mit Bravour gemeistert. Der Österreicher bezwang am Montag Joao Sousa in einer Stunde mit 6:2, 6:0. Im Head-to-Head mit dem Portugiesen steht es nun 7:1 für Thiem, zuletzt standen sich die beiden vor mehr als sechs Jahren gegenüber.

"Heute war es vom ersten bis zum letzten Punkt richtig gut, der volle Fokus war da. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass die Kombination zwischen Sicherheit und Schlagtempo gepasst hat." Vor allem bei der Vorhand habe es wenige unerzwungene Fehler gegeben. "Ich habe mit jedem Schlag Schaden anrichten können. Das ist ein gutes Zeichen."

Tennis TV

Nach dem Erfolg gegen die Nummer 64 der Weltrangliste trifft der US-Open-Sieger von 2020 am Mittwoch auf Marcos Giron (USA) oder Albert Ramos-Vinolas (ESP). Gegen den Spanier führt er im Head-to-Head mit 2:1, gegen den Amerikaner 1:0. "Ich muss schauen, dass ich wieder mit dem gleichen Gefühl und der gleichen Konzentration in das Match gehe."

Sollte Thiem das Viertelfinale erreichen, könnte er auf den als Nummer 4 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo treffen. Bei dem mit 612.000 Euro dotierten Hartplatz-Event in Spanien ist Andrej Rublew (RUS) topgesetzt, Pablo Carreno Busta (ESP) ist Nummer zwei. (red, APA, 10.10.2022)