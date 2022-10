Österreicher setzt sich zum Auftakt des 250-Turniers in Gijon gegen die Nummer 64 der Weltrangliste in zwei Sätzen durch. Nun gegen Giron oder Ramos-Vinolas

Steigert sich weiter: Dominic Thiem. Foto: Getty/Ti

Gijon – Dominic Thiem hat den Auftakt des ATP-250-Turniers in Gijon mit Bravour gemeistert. Der Österreicher bezwang am Montag Joao Sousa in einer Stunde mit 6:2, 6:0. Im Head-to-Head mit dem Portugiesen steht es nun 7:1 für Thiem, zuletzt standen sich die beiden vor mehr als sechs Jahren gegenüber.

Nach dem Erfolg gegen die Nummer 64 der Weltrangliste trifft der US-Open-Sieger von 2020 auf Marcos Giron (USA) oder Albert Ramos-Vinolas (ESP). Bei dem mit 612.000 Euro dotierten Hartplatz-Event in Spanien ist Andrej Rublew (RUS) topgesetzt, Pablo Carreno Busta (ESP) ist Nummer zwei. (red, 10.10.2022)