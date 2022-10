Wallentin gab an einen Namen erfunden zu haben, als er von Journalisten oder im Innenministerium nach seinem Wahlkampfleiter gefragt wurde

Laut Wallentin war sein Wahlkampf eine "One-Man-Show". Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Bundespräsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin hat seinen angeblichen Wahlkampfleiter, den er gegenüber Journalisten samt Telefonnummer als zuständige Kontaktperson genannt hat, nur erfunden. Das sagte der Rechtsanwalt gegenüber dem ORF-Radio, wie Ö3 Montagfrüh berichtete.

"Als mich Journalisten gefragt haben – oder auch im Innenministerium -, wer mein Wahlkampfleiter ist, habe ich einen Namen erfunden. Aber in Wirklichkeit war ich das selbst, das war eine One-Man-Show", so Wallentin in einem aufgezeichneten Gespräch im ORF-Radio.

Kein Vorname

Gefragt, ob das rechtlich zulässig sei, sagte er: "Er ist erfunden, ja, klar. Weil es ist keine rechtliche Position, sondern die haben mich gefragt, wer ist da zuständig für die Koordinierung und da habe ich gesagt, 'der Herr Bla-bla'", so der Kolumnist. "Ich habe ihn genannt, ich glaube, Svaricek oder so ähnlich."

Gegenüber der APA bestätigte Wallentin, dass es den von ihm genannten Wahlkampfleiter nie gab. "Es war eine One-Man-Show, ich bin wirklich stolz auf den Erfolg", sagte er. Vornamen habe er sich für den Wahlkampfleiter übrigens keinen ausgedacht, so Wallentin auf eine entsprechende Frage. (APA, 10.10.2022)