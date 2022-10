Laut dem Meinungsforschungsinstitut IPEC wollen 51 Prozent für Ex-Präsident Lula (Bild) und 42 Prozent für den Amtsinhaber Bolsonaro stimmen. Foto: IMAGO/Fotoarena

São Paulo – In einer Umfrage für die Stichwahl zum Präsidenten in Brasilien hat der linksgerichtete Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva seinen Vorsprung vor dem konservativen Amtsinhalber Jair Bolsonaro leicht ausgebaut. Lula vereinigt in der jüngsten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts IPEC vom Montag 51 Prozent und Bolsonaro 42 Prozent der Stimmen auf sich. In der vorherigen Umfrage war Lula auf 51 Prozent und Bolsonaro auf 43 Prozent Zustimmung gekommen.

Lula hatte die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien für sich entschieden. Er kam auf 48,4 Prozent. Bolsonaro erhielt demnach 43,2 Prozent der Stimmen. Da keiner der Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen holen konnte, müssen Lula und Bolsonaro am 30. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander antreten. (APA, 11.10.2022)