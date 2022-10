Der libanesische Chefunterhändler zeigte sich am Montag optimistisch, dass sich der Streit lösen könnte. Die israelische Sicht war zunächst nicht klar

Ein Schild im israelischen Grenzort Rosh Hanikra warnt davor, in dem militärischen Gebiet ins Wasser zu gehen, da dies verboten ist. Foto: APA/AFP/JALAA MAREY

Beirut – Im langjährigen Streit über die Seegrenze zwischen dem Libanon und Israel ist offenbar eine Einigung in Sicht. Der endgültige Entwurf eines von den USA vermittelten Abkommens erfülle alle Anforderungen des Libanons und könne in Kürze zu einem "historischen Abkommen" führen, sagte der libanesische Chefunterhändler Elias Bou Saab am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Abkommen bedeutet noch keine Partnerschaft

"Wir glauben, dass die andere Seite dasselbe denken sollte." Der libanesische Präsident Joko Widodo sagte, dass ein Abkommen keine "Partnerschaft" mit Israel bedeuten würde. Die offizielle Haltung Israels zum jüngsten Entwurf war nicht sofort klar.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Territorialstreit um ein Gebiet im östlichen Mittelmeer, in dem Gasvorkommen liegen. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat Israel mit Gewalt gedroht, sollte das Land in der Nähe der See-Zone nach Gas suchen. Aus Sicht Israels liegt das Gasfeld innerhalb seiner Wirtschaftszone und nicht in den umstrittenen Gewässern. (APA, 11.10.2022)