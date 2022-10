Wo kaufen Sie Ihr Gebäck am liebsten ein?

Handgemachte Semmeln, Sauerteigbrot, buttrige Croissants – je nach Bäckerei schwanken Qualität und Geschmack der Produkte. Während es in der einen das bessere Salzstangerl gibt, gibt es in einer anderen Backstube wiederum die beste Nussschnecke. Die Userinnen und User des Gourmetmagazins "Falstaff" haben in einem Online-Voting abgestimmt und die beliebtesten Bäckereien des Landes gewählt.

In Wien konnte sich Ströck vor Der Mann und der Bäckerei Szihn durchsetzen, die Hipster-Gebäckmacher von Joseph landen erst dahinter. In der Steiermark konnte sich die kleine Bäckerei Reicht in Feldbach gegen die Bäckerei-Goliaths Martin Auer und Sorger durchsetzen, in Vorarlberg schaffte es Beck Kainz auf Platz eins.

Das Ranking



Wien

Ströck/Ströck-Feierabend, mehrere Standorte Der Mann, mehrere Standorte Bäckerei Szihn, mehrere Standorte Joseph Brot, mehrere Standorte Öfferl, mehrere Standorte Anker, mehrere Standorte Felber, mehrere Standorte Parémi, 1010 Wien Gragger, mehrere Standorte Felzl, mehrere Standorte

Niederösterreich

Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte Café-Bäckerei Lechner, 3671 Marbach an der Donau Koll, 2870 Aspang Piaty, 3340 Waidhofen an der Ybbs Konditorei Moshammer, 3333 Böhlerwerk Müller Gartner, 2301 Groß-Enzersdorf Bäckerei Kirschner, 3550 Langenlois

Burgenland

Bäckerei Hiessberger, 2423 Deutsch Jahrndorf Koll, 7442 Lockenhaus Bäckerei Goldenitsch, 7161 St. Andrä am Zicksee Bäckerei-Café Strommer, 7072 Mörbisch am See Bio-Bäckerei Gradwohl, 7331 Weppersdorf Bäckerei Möstl, 7143 Apetlon Bäckerei Wolf, mehrere Standorte in Güssing Bäckerei Hauser, 7373 Piringsdorf

Oberösterreich

Bäckerei-Café Resch & Frisch, mehrere Standorte Brotsüchtig, mehrere Standorte in Linz Bäckerei Lebersorger, 4841 Ungenach Honeder Naturbackstube, mehrere Standorte in Linz Mayer-Bäcker, 4910 Ried im Innkreis Bäckerei Neudorfer, 4842 Zell am Pettenfirst

Steiermark

Bäckerei-Konditorei-Café Reicht, 8330 Feldbach Martin Auer, mehrere Standorte Bäckerei Sorger, mehrere Standorte in Graz Brotbar Café-Bäckerei, 8224 Kaindorf bei Hartberg Bäckerei Kern, mehrere Standorte in Graz Hofbäckerei Edegger-Tax, 8010 Graz Bäckerei-Konditorei Hubmann Josef, 8452 Großklein Hubert Auer, mehrere Standorte in Graz

Kärnten

Bäckerei Christian Berger, 9500 Villach Bäckerei-Café Josef Gregori, 9585 Gödersdorf Franz Haimburger, 9143 Feistritz ob Bleiburg Bäckerei Wienerroither, 9210 Pörtschach am Wörthersee Bäckerei-Café Selitsch, 9601 Arnoldstein Bäckerei Kniesek, mehrere Standorte in Mallnitz Bäckerei Stocklauser, 9344 Weitensfeld im Gurktal Hermann Gross, 9112 Griffen

Salzburg

Bäckerei-Café-Konditorei Rößlhuber, 5101 Bergheim bei Salzburg Bäckerei-Café Resch & Frisch, mehrere Standorte Bäckerei-Café Josef Haberl, 5723 Uttendorf Bäckerei Unterberger, mehrere Standorte Joseph Brot, 5020 Salzburg Unterbäck, 5020 Salzburg Leimüller Bäckerei, 5020 Salzburg Bäckerei Schmidhuber, 5102 Anthering

Tirol

Hausbäckerei Waldhart, mehrere Standorte in Telfs Bäckerei-Café Adler, 6215 Achenkirch Die Brotbuben, mehrere Standorte in Innsbruck Bäckerei Joast, mehrere Standorte in Lienz Bäckerei Moschen, mehrere Standorte in Innsbruck Bäckerei Holzmayr, 6600 Reutte Bäckerei Töpfer, 6094 Axams

Vorarlberg

Beck Kainz, mehrere Standorte Backstube Lech, 6764 Lech am Arlberg Bäckerei Mangold, mehrere Standorte Walters Brotlädle, 6771 St. Anton im Montafon Albrechts Brotwerkstatt, 6754 Klösterle Bäckerei Hutter, 6923 Lauterach Bäckerei Kleber Lukas, 6870 Bezau Bäckerei Kloser, mehrere Standorte

(rec, 11.10.2022)