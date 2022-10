Der im Frühjahr angekündigte Topf zur Förderung der Industrie in Richtung Klimaschutz wird befüllt. Damit soll die Transformation soll bis 2030 angeschoben werden

Elektroofen statt Hochofen – das wird auch beim Stahlwerk der Voestalpine in Leoben-Donawitz die Zukunft sein. Foto: Reuters / Liesi Niesner

Wien – Es wird ihn doch geben, den Transformationsfonds. Am Dienstag gab die Regierung bekannt, in den kommenden Jahren 5,7 Milliarden Euro in die Transformation der österreichischen Industrie zu investieren, um Produktionswerke klimaneutral zu machen. Damit wird umgesetzt, was bereits im Frühjahr angekündigt worden war.

Österreichs Industrie ist notwendig, modern und kostbar, deshalb sei es nötig, den Umbau weg von fossilen Brennstoffen zu unterstützen und Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten. Die Alternative wären Strafzahlungen von bis zu zehn Milliarden Euro, die bei Verfehlung der Klimaziele fällig werden.

Der Löwenanteil von fast drei Milliarden Euro ist für die Umrüstung auf moderne Produktionsanlagen reserviert, 2023 werden 175 Millionen Euro ausgelobt, danach jährlich 400 Millionen Euro. Weitere 190 Millionen Euro jährlich gehen in die Verbesserung und Verstärkung der Energieeffizienz (insgesamt 1,52 Milliarden Euro). In Summe 600 Millionen Euro stehen bis 2026 an Umweltförderungen bereit.

Umbau jetzt notwendig

Der Umbau der Industrie werde nicht einfacher. Um klimafreundlichen Stahl zu erzeugen, müsse man heute mit dem Umbau beginnen, betonte Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne). Damit schütze man den Wirtschaftsstandort und die Wertschöpfung in Österreich. Um einen sicheren Pfad zu gewährleisten, soll die Klima- und Transformationsoffensive in einem eigenen Gesetz festgeschrieben werden. Die Richtlinien für die Förderungen werden von Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium gemeinsam erarbeitet.

Dreißig Prozent des Wirtschaftswachstums gingen auf Innovation und damit die Industrie zurück, unterstrich Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) die Wichtigkeit dieses Transformationsfonds. "Nur so können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit auch auf internationaler Ebene erhalten und gleichzeitig unsere Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren." Allein für die Fokusbereiche Life-Sciences, Halbleiter und Automobil stünden 600 Millionen (bis 2026) zusätzlich an Förderungen zur Verfügung. Das Geld werde in bewährter Manier von der staatlichen Förderbank AWS und der Forschungsförderungsgesellschaft FFG vergeben.

Gasspeicher zu 84,4 Prozent gefüllt

Den Füllstand der Gasspeicher gab Gewessler am Dienstag mit 84,4 Prozent an. Der Winter bleibe trotzdem eine Herausforderung. Zur deutschen Gaspreisbremse gab Kocher keinen Kommentar ab – Bundeskanzler Karl Nehammer hatte den europäischen Alleingang in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt kritisiert -, man müsse abwarten, wie die Regierung rund um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), tatsächlich umsetzen werde. (Luise Ungerboeck, 11.10.2022)