Apples iPhone XR: So ähnlich könnte das nächste iPhone SE aussehen. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Das iPhone SE ist nicht nur das günstigste Smartphone in Apples Angebot. Viele SE-Fans schätzen die Reihe auch wegen des, verglichen mit den meisten anderen aktuellen Smartphones, kompakten Formfaktors.

2024er-Modell basiert wohl auf iPhone XR

Dieses Merkmal könnte die SE-Reihe in der nächsten Iteration jedoch verlieren. Der Analyst Ross Young gab gegenüber "MacRumors" bekannt, er rechne damit, dass das für 2024 erwartete nächste SE-Modell ein 6,1-Zoll-Display mit "Notch" haben wird. Young ist seit 25 Jahren in der Displayindustrie beschäftigt und üblicherweise sehr gut informiert, was die Displays zukünftiger Smartphones betrifft.

Das Design der neuen "Special Edition" könnte sich damit an jenem des iPhone XR orientieren – was mit gut zwölf Millimetern in der Länge und acht Millimetern in der Breite einen deutlichen Größenzuwachs gegenüber den SE-Modellen von 2020 und 2022 bedeuten würde. Die beiden Geräte hatten jeweils ein auf dem iPhone 8 basierendes Design und ein 4,7-Zoll-Display. Der Designwechsel würde wohl auch das Ende des klassischen Home-Buttons mit Touch ID bedeuten – ob Apple hier in Zukunft auf eine Gesichtserkennung oder gar einen seitlich platzierten Fingerabdrucksensor setzt, ist noch unklar.

Kleine Smartphones auf dem absteigenden Ast



Trotz unzähliger Beteuerungen in den Foren und Kolumnen der Technologiewelt, dass es weiterhin einen großen Markt für kleine, kompakte Smartphones gebe, wäre diese Entscheidung ein weiterer Hinweis dafür, dass die Smartphone-Hersteller zu einem anderen Schluss kommen. Zuletzt hatte Apple seine iPhone-Mini-Reihe bereits nach der zweiten Generation und dem 13 Mini wieder verworfen. Angesichts dieser Entwicklung verspricht man sich wohl auch beim iPhone SE mit einem größeren Display bessere Verkaufszahlen.

Freundinnen und Freunde kompakter Smartphones müssen sich in Zukunft wohl wieder anderswo umsehen – es wird wohl nicht leichter werden. (Jonas Heitzer, 11.10.2022)