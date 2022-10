Amazon lockt mit Angeboten. Foto: Reuters / Carl Recine

Mit den Prime Days hat Amazon am Dienstag seine alljährliche Rabattschlacht ausgerufen. Kundinnen und Kunden sollen hier mit Angeboten aus allen möglichen Bereichen gelockt werden, zum Beispiel mit vergünstigten Technikgeräten, aber auch Küchenutensilien und Bekleidung. Zwar kann an manchen Ecken und Enden tatsächlich gespart werden, dennoch ist bei vergleichbaren Events stets Vorsicht angesagt. Nicht alles, was nach einem Schnäppchen aussieht, ist auch eines.

Es lohnt sich also stets, ein paar Minuten in den Preisvergleich zu investieren, bevor man auf den "Kaufen"-Button drückt. Außerdem sollte man nachsehen, wie sich die Preise in den letzten Wochen entwickelt haben – und ob sie tatsächlich gesunken sind. Nicht selten ziehen Händler für Rabattaktionen die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers als Ausgangspunkt heran, um das Ersparnis größer wirken zu lassen.

Preisvergleich

Um sicherzugehen, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, um zuzuschlagen, kann man zu Vergleichsportalen wie Geizhals oder Idealo greifen. Diese bieten eine Zeitleiste mitsamt Preisentwicklung an. Dasselbe funktioniert mithilfe der kostenlosen Browsererweiterung Keepa. Sieht man sich dort zum Beispiel den auf der Amazon-Startseite beworbenen Fire TV Stick oder Echo Dot (dritte Generation) an, sieht man, dass diese seit Ende September gar nicht günstiger geworden sind. Abgesehen davon wurde letzteres Gerät schon 2018 eingeführt und längst durch neuere Versionen ersetzt.

Einige Angebote sind derzeit außerdem exklusiv für Prime-Mitglieder erhältlich. Dabei handelt es sich um das Premium-Abonnement des Versandriesens, das Kunden Zugang zu schnellerer Lieferung und Prime Video gewährt. Ende Juli wurde der Preis hierfür empfindlich angehoben. Bei jährlicher Zahlung werden künftig 90 statt 69 Euro fällig, bei monatlicher Zahlung kostet das Abo mittlerweile 8,99 statt 7,99 Euro. Grund für die Anpassung sind dem Unternehmen zufolge die "generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation, die auf von uns nicht beeinflussbaren äußeren Umständen beruhen".

Kritik an Arbeitsbedingungen

In der Kritik steht Amazon jedoch primär wegen der Bezahlung und Arbeitsbedingungen seiner Lagerarbeiter und Lieferantinnen. Ein Extrembeispiel hierfür bietet ein "The Intercept"-Bericht aus dem Jahr 2021. Laut diesem sollen Mitarbeitende des Onlineriesen in den USA dazu gezwungen gewesen sein, in Flaschen zu urinieren und in Taschen zu defäkieren – um keine Pausen einlegen zu müssen und die vorgegeben Quoten erfüllen zu können. Vergleichbare Berichte gibt es aus Österreich und Deutschland bisher zwar noch nicht. Dennoch rief die deutsche Gewerkschaft Verdi am Dienstag erneut zu Streiks am Standort Leipzig auf. Ziel ist eine Verbesserung des Lohnniveaus. (mick, 11.10.2022)