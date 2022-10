Eine Knieverletzung zwingt den Kolumbianer in die Pause

Bitter. Foto: IMAGO/Shutterstock

Liverpool muss längere Zeit auf Stürmer Luis Díaz verzichten. Wie englische Medien am Montagabend berichteten, fällt der 25-Jährige wegen einer Knieverletzung bis Dezember aus. Beim 2:3 am Sonntag bei Tabellenführer Arsenal musste der Kolumbianer kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden und verließ das Stadion auf Krücken. Neben Díaz sorgt sich Jürgen Klopp auch um Trent Alexander-Arnold, der gegen Arsenal kurz nach der Pause am Knöchel verletzt vom Platz musste.

Bisher verläuft die Premier-League-Saison für Liverpool enttäuschend. Nach acht Spielen nehmen die "Reds" nur Platz zehn ein und liegen bereits 14 Punkte hinter Arsenal. Bis zur Ligapause im Zuge der WM-Endrunde in Katar stehen für Liverpool noch zehn Pflichtspiele auf dem Programm. Die Premier League startet dann um die Weihnachtsfeiertage wieder. (APA, 11.10.2022)