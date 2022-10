Die Eisbärin bewohnte seit 2017 den Tiergarten Schönbrunn. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die neunjährige Eisbärin Nora ist im Tiergarten Schönbrunn verstorben. Sie war vergangene Woche an einer akuten Kolik erkrankt und wurde daraufhin chirurgisch versorgt. "Trotz unermüdlichen Einsatzes des gesamten Teams und fürsorglicher Betreuung des Tieres hat sich ihr Zustand in den folgenden Tagen massiv verschlechtert", teilte der Zoo am Dienstag auf Instagram mit. "Letztendlich mussten Tierärzte und Experten entscheiden, sie einzuschläfern, da keine Aussicht mehr auf Heilung gegeben war."

Nora war seit fünf Jahren Bewohnerin des Tiergartens. 2019 sorgte sie für Nachwuchs: Die junge Bärin Finja ist mittlerweile ausgewachsen und wurde schon vor ein paar Monaten von ihrer Mutter getrennt. Sie teilt sich ihr Gehege mit Vatertier Ranzo. Die zwei sind gesund und in der Eisbärenanlage des Zoos zu sehen. Finja ist in der Stadt durchaus bekannt: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist seit 2020 Patenonkel der kleinen Bärin.

Die Lebenserwartung von Eisbären in freier Wildbahn wird auf rund 25 Jahre geschätzt. In menschlicher Obhut können sie bis zu 40 Jahre alt werden. (Alara Yilmaz, 11.10.2022)