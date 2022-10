Kinder sind so empathisch, eloquent und clever wie ihre Eltern – oder so stur, besserwisserisch und launisch, dass man sich beim besten Willen nicht erklären kann, wo sie das herhaben

Die einen haben ein besonders umsichtiges, hilfsbereites Exemplar zu Hause, das auch ohne viele Worte versteht, was andere brauchen. Die anderen haben ein Kind, das von klein auf ein geschickter Selbermacher ist und Dinge auf eigene Faust angeht, bei denen selbst größere Geschwister um Unterstützung bitten. Fröhlich und unbekümmert geht so manches Kind offen auf andere zu – und wieder andere staunen, welch mathematische oder musische Begabung in ihrem Nachwuchs schlummert. Wohin die Reise geht, zeichnet sich oftmals schon in jungen Jahren ab – und später schmunzelt man darüber, dass Sohn oder Tochter bereits als Kind gezeigt haben, welchen Charakter, welche Begabungen, Eigenschaften und Talente sie aufweisen.

Was ist typisch für Ihr Kind? Foto: Getty Images/iStockphoto/romrodinka

Verhalten und Charakter: Was Kinder beeinflusst



Woher die Kids all das haben, ist die nächste spannende Frage. Denn dass der Nachwuchs sich an seiner Umgebung orientiert, ist sicher nicht von der Hand zu weisen – und diese Inspiration ist naturgemäß nicht nur auf positiven Einfluss beschränkt. Erlebt das Kind Mama und Papa als ungeduldig, cholerisch oder undiplomatisch, schaut es sich womöglich einiges ab, das man gar nicht gern nachgeahmt sieht. Derart einen Spiegel vorgehalten zu bekommen kann sich höchst unangenehm anfühlen. "Es hat keinen Sinn, Kinder zu erziehen, sie machen sowieso alles nach", soll Karl Valentin einmal gesagt haben. Kinder stehen unter elterlichem Einfluss, ob man will oder nicht – selbst wenn man sich vielleicht wünschen würde, sie ausschließlich durch seine subjektiv vorgelebte Charakterstärke glänzen zu sehen.

Dann gibt es noch das Phänomen, dass Kinder ohne erkennbaren Einfluss Verhaltensweisen und Charakterzüge an den Tag legen, mit denen man so gar nicht einverstanden ist. Wo hat sie denn dieses Gehabe her? Von wem hat er denn so eine Ausdrucksweise gehört? Hilfe, wie unsympathisch! So hat man sich das eigene Kind aber nicht vorgestellt.

Eines steht fest: Inwiefern kindlicher Charakter, Talent und Co von einer Generation an die nächste vererbt oder durch soziale Nachahmung erworben worden sind, wird wohl immer Gegenstand oftmals unterhaltsamer Spekulationen bleiben.

Wie ist das bei Ihnen?

Welche positiven und welche weniger willkommenen Charakterzüge legt Ihr Kind an den Tag? Wo und von wem hat es sich diese abgeschaut? Welche erfüllen Sie mit Stolz oder Freude – und bei welchen wäre Ihnen lieber, sie nicht an Ihrem Nachwuchs zu sehen? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 12.10.2022)