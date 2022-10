Nicht immer finden sich auf den so genannten sozialen Internetplattformen Partner oder Partnerinnen zum Austausch von Körperflüssigkeiten. Denn auch Betrüger suchen dort nach Opfern. Foto: Reuters / AKHTAR SOOMRO

Wien – "Keine Einzige hätte eine Anzeige gemacht", ist der niederösterreichische Kriminalist, der als Zeuge im Prozess um gewerbsmäßigen schweren Betrug gegen drei Angeklagte aussagt, vor Richter Georg Olschak überzeugt. Die vom Zeugen angesprochene Gruppe sind die Opfer eines "Lovescams", fielen also auf Internetbekanntschaften herein, die sie wochen- bis monatelang umgarnten, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die drei vor Olschak sitzenden Nigerianer sind dabei nur Randfiguren, stellt der Staatsanwalt ihre Rolle realistisch dar. "Die Hinterleute sind leider nur schwer zu fassen. Es handelt sich um weltweit agierende Gruppen, die auf Facebook, Tinder und anderen Seiten aktiv sind", beschreibt der Ankläger. "Die Täter geben sich als Ärzte der US-Army aus oder sind angeblich für Ärzte ohne Grenzen im Jemen im Einsatz. Die Opfer sind leider häufig alleinstehende Damen, die sich einsam fühlen. Einzelne Opfer überwiesen über 100.000 Euro", beschreibt er.

13 Opfer, über 50.000 Euro Schaden

Den Angeklagten im Alter von 31 bis 43 Jahren wirft er vor, an insgesamt 13 Fällen mit einer Schadenssumme von über 56.000 Euro beteiligt gewesen zu sein. Sie sollen ihre Konten zur Verfügung gestellt oder welche organisiert haben, auf die die Opfer das Geld überwiesen. Anschließend hoben sie die Beute in bar ab und leiteten sie weiter, nachdem sie sich ihren Anteil genommen hatten.

Die eigentlichen Betrüger verwendeten durchaus originelle Begründungen, warum sie dringend größere Geldsummen benötigen. Zollprobleme, Anwaltskosten nach einer Festnahme in der Türkei, Anteile an Unternehmen führten sie an. In zwei Fällen wurde es ziemlich exotisch: So musste angeblich ein Pilot zu einer Bohrinsel geflogen werden, von einem anderen Opfer verlangte man mehrere tausend Euro, um einen Bohrhammer zu einer Förderplattform im Meer bringen zu können.

Eine schwieg nicht

Auf die Spur der Gruppe kam die Polizei, als eine Frau doch das Schweigen brach. Sie hatte eine Freundschaftsanfrage auf Facebook positiv beantwortet, der vermeintlich sympathische Kommunikationspartner überredete sie irgendwann, ihm Bilder ihrer unverhüllten sekundären Geschlechtsmerkmale zu schicken. Die Folge: Der unbekannte Täter drohte damit, die Aktbilder an Familie, Bekannte und Kollegen zu schicken, falls die Frau kein Geld überweist.

Das tat sie nicht, sondern zeigte die Erpressung an. Über die Kontonummer kamen die Ermittler auf den geständigen Erstangeklagten. Nachdem im Vorjahr eine Kontoöffnung erwirkt wurde, fanden sich zahlreiche verdächtige Eingänge und Abhebungen, über die man die österreichischen Opfer ausfindig machen konnte, auch belastende Whatsapp-Nachrichten wurden sichergestellt. Auch der dreifach vorbestrafte Zweitangeklagte bekennt sich schuldig, lediglich der Drittangeklagte beteuert, nicht gewusst zu haben, dass die Summen aus illegalen Aktivitäten stammten.

Beim Erstangeklagten zeigt sich auch, dass das Leben mitunter recht vielschichtig ist und Schwarz-Weiß-Ansichten dem nicht gerecht werden. Im Jahr 2002 war er nach Österreich gekommen, nach 13 Jahren wurde ihm Asyl gewährt, Arbeit fand er bei einem Sozialprojekt, für das er vor einigen Jahren von einer Tageszeitung porträtiert wurde.

Festnahme am Arbeitsplatz

Das Dienstverhältnis endete abrupt im vergangenen Sommer – die Beamten kamen zu seiner Arbeitsstelle und führten den Unbescholtenen in Handschellen ab. "Ich werde nie wieder so etwas machen. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, als ich die zehn Wochen in Untersuchungshaft war. Und die Festnahme war eine Schande für mich", verspricht der mittlerweile verheiratete Jungvater dem Richter. Er erklärt sich auch bereit, einem Opfer die 8.500 Euro Schaden in Raten zurückzuzahlen.

Die beiden Geständigen werden anklagekonform und rechtskräftig zu zwei Jahren beziehungsweise neun Monaten bedingter Haft verurteilt. "Wenn ich mein Konto für mehr als fragwürdige Transaktionen zur Verfügung stelle, bin ich eingeweiht. Das zeigen darüber hinaus die Whatsapp-Nachrichten", begründet der Richter. Den leugnenden Drittangeklagten spricht Olschak dagegen nicht rechtskräftig frei und demonstriert, wie elegant Beleidigungen klingen können, wenn man etwas Sprachwitz hat. "Ein bedingter Vorsatz scheitert bei ihm vielleicht an einer gewissen intellektuellen Barriere", vermutet der Richter, dass der Drittangeklagte tatsächlich nicht verstand, worauf er sich einließ. (Michael Möseneder, 11.10.2022)