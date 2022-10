Für Nagelsmann steht wieder Champions League auf dem Programm. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Bayern München (Gruppe C), SSC Napoli (A) und das Überraschungsteam Club Brügge (B) können am Mittwoch das Ticket für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League holen. Napoli (gegen Ajax Amsterdam) und Brügge (gegen Atletico Madrid) haben es in der eigenen Hand, bei den Bayern (gegen Viktoria Pilsen) müssten auch Barcelona und Inter Mailand im Parallelmatch mitspielen, um den Aufstieg schon nach vier Runden zu fixieren. Der FC Barcelona steht dagegen schon unter Druck.

Die Münchner befindet sich in der Champions League auf Rekordjagd. Nach dem 5:0 im Hinspiel gegen Pilsen ist der deutsche Meister in Europas Königsklasse seit 31 Gruppenspielen ungeschlagen (28 Siege, drei Remis). Beim Rückspiel in Tschechien winkt den hoch favorisierten Bayern mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer gleich der nächste alleinige Wettbewerbsrekord. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat die vergangenen zehn Gruppenspiele jeweils gewonnen, so eine Erfolgsserie schafften zuvor nur Real Madrid (zweimal) und der FC Barcelona. Elf Siege in Serie bejubelte noch kein Verein.

Die Lage

In der zweiten Partie der Gruppe C ist Barcelona im heimischen Camp Nou gefordert. Während die Katalanen die heimische LaLiga mit sieben Siegen, einem Remis und 20:1-Toren nach acht Runden anführen, stehen in der Königsklasse erst drei Punkte auf dem Konto. "Wir sind in einer schwierigen Lage. In der Champions League haben wir jetzt drei Endspiele", erklärte Trainer Xavi, dessen Team sich für die 0:1-Niederlage bei Inter revanchieren muss, um – so wie im Vorjahr – ein Abrutschen in die zweitklassige Europa League zu vermeiden.

Bei Liverpool läuft es dagegen in der nationalen Meisterschaft überhaupt nicht, international ist die Mannschaft von Jürgen Klopp vor dem Gastspiel bei den Glasgow Rangers dagegen auf Kurs. Napoli kann nach dem 6:1-Auswärtssieg gegen Ajax Amsterdam (Florian Grillitsch) mit einem Heimsieg alles klar machen.

Überraschung

Ein unerwartetes Bild zeigt die Tabelle der Gruppe B mit Brügge (9 Punkte) als souveräner Spitzenreiter vor Porto, Leverkusen und Atletico Madrid (je 3). Nach der 0:2-Niederlage in Belgien will Atletico in Madrid zurückschlagen. "Wir werfen noch nicht das Handtuch. Es gibt noch drei Spiele", betonte Trainer Diego Simeone. In Leverkusen hofft Xabi Alonso auf einen ebenso guten Einstand in der Champions League wie in der Bundesliga. Bayer hatte sich nach dem 0:2 in Porto vor einer Woche von Gerardo Seoane getrennt, unter Xabi Alonso gab es am Samstag einen 4:0-Erfolg gegen Schalke.

In der ausgeglichenen Gruppe D ist die vom Oberösterreicher Oliver Glasner trainierte Frankfurter Eintracht in London gegen Tottenham gefordert. Tabellenführer Sporting Lissabon empfängt Olympique Marseille. (APA, 11.101.2022)