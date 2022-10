Zehn Fußballteams kämpfen am Montag, 14. November, im Hauptabend von Puls 4 um ein einwöchiges Trainingslager in der Türkei im Wert von 20.000 Euro

Auch Andi Ogris ist beim "Casino Cup" auf Puls 4 dabei. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Gaberln, Fußball-Black-Jack oder überdimensionales "4 gewinnt": Zehn Fußballteams rittern am Montag, 14. November, im Hauptabend von Puls 4 um ein einwöchiges Trainingslager in der Türkei im Wert von 20.000 Euro.

Promi-Paten

Gemeinsam mit Promi-Paten wie Fußball-Legende Andi Ogris, Designerin Marina Hörmanseder oder auch Kabarettist und Youtuber Michael Buchinger treten sie in "Casino Cup – Die große Ball-In Show" in diversen Spielen gegeneinander an.

Produziert wird die Show, für die sich etwa der SV Hirschstetten aus Wien, der USV Plainfeld aus Salzburg oder der SK Raika Hippach aus Tirol qualifiziert haben, gemeinsam mit den Casinos Austria als "Green Production". (APA, 11.10.2022)