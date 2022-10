Wladimir Putin hat den russischen General zum neuen Befehlshaber der Einheiten in der Ukraine gemacht, der in Syrien und in Tschetschenien Erfahrungen im erbarmungslosen Krieg gegen die Zivilbevölkerung gesammelt hat. Die bewusste Bombardierung von zivilen Zielen in der Ukraine ist daher einerseits Teil eines "Rezepts", um mit einem widerspenstigen Gegner durch Terror gegen die Zivilbevölkerung fertigzuwerden; andererseits Ausdruck einer monumentalen Hilflosigkeit angesichts des Versagens der russischen Armee.

Der Unterschied zu Syrien und Tschetschenien besteht allerdings darin, dass sich Russland in der Ukraine nicht relativ leicht bewaffneten Aufständischen gegenübersieht, sondern einer regulären Armee, die überdies vom Westen mit den modernsten schweren Waffen beliefert wird. Soeben hat US-Präsident Joe Biden angekündigt, Luftabwehrsysteme zu liefern, die gegen das russische Bombardement auf ukrainische Zivilisten einsetzbar sind.

Die bewusste Bombardierung von zivilen Zielen in der Ukraine ist auch Ausdruck einer monumentalen Hilflosigkeit angesichts des Versagens der russischen Armee. Foto: IMAGO/Ukrinform/Dmytro Smoliyenko

Das wirft natürlich die Frage auf, was ein Putin, der sich in seiner Kriegsführung immer mehr radikalisiert, dann tun wird – und wie dieser Krieg ohne ganz große Katastrophe enden soll.

Er hat weitere "konventionelle" Eskalationsmöglichkeiten, aber sie sehen nicht sehr erfolgversprechend aus. Der Versuch, den Diktator von Belarus zu einem Kriegseintritt zu bewegen, wurde von diesem geschickt ausmanövriert. Die Mobilisierung von 300.000 Mann, die Putin angeordnet hat, wird bestenfalls im März wirksam – es sei denn, er schickt schlecht ausgebildete Truppen vorzeitig in die Schlacht, was nicht gut ausgehen wird.

Prestigeverlust

Bleiben zwei Dinge: das weitere Zusammenschießen von Städten in der Ukraine und als letzte Option der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen. Ob die Verwüstung der Städte – wer im Westen demonstriert eigentlich dagegen? – den Willen der Ukrainer bricht, ist fraglich. Der viel massivere alliierte Bombenkrieg im Zweiten Weltkrieg und das US-Bombardement von Nordvietnam erreichten dieses Ziel jedenfalls nicht.

US-Präsident Joe Biden hat in seiner "Armageddon"-Erklärung noch laut darüber nachgedacht, was Putin zur "Autobahnabfahrt" ("off ramp") bewegen könnte. Es gibt starke Hinweise darauf, dass die USA Druck auf die Ukrainer ausüben, es nicht zu übertreiben: Die Wiedereroberung des gesamten Donbass und der Krim würde Putin – oder seine noch radikaleren Nachfolger – wirklich zur nuklearen Option treiben. Denkbar wäre ein Vormarsch der Ukrainer bis zur Linie vom 24. Februar (Beginn des Überfalls) und dann innezuhalten.

Aber selbst das wäre ein katastrophaler Prestigeverlust für Putin. Aber er darf diesen Krieg auch nicht gewinnen. Putins russischer Imperialismus würde in der Ukraine nicht haltmachen. Das sei "der Anfang vom Ende" für Putin, sagte der russische Schriftsteller Vladimir Sorokin schon zu Beginn des Kriegs (Er tritt Ende Oktober bei "Literatur im Nebel" im Waldviertel auf). Aber was vor dem Ende kommt – und ob jemand nach ihm kommt, der nicht noch mehr im imperialistischen Wahn verfangen ist –, das liegt völlig im Dunkeln. Dem Westen bleibt nichts anderes übrig, als zugleich mit äußerster Standhaftigkeit und Klugheit zu handeln. (Hans Rauscher, 11.10.2022)