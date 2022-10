Niederländische Bauern in der Klimakrise, Reich in Österreich, Space Cowboys, Enfant terrible, Iran – Aufstand der Frauen – mit Radiotipps

Selma (Golshifteh Farahani) will in Tunis als Psychoanalytikerin arbeiten –ein schwieriges Unterfangen: "Auf der Couch in Tunis", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Carole Bethuel

19.40 REPORTAGE

Re: Das Vieh muss weg! – Niederländische Bauern in der Klimakrise Die Landwirtschaft und insbesondere die Viehhaltung stoßen in den Niederlanden doppelt so viel Stickstoff aus wie der Verkehr und die Industrie zusammen. In dem kleinen Land gibt es rund vier Millionen Rinder, zwölf Millionen Schweine und 100 Millionen Hühner. In vielen Ställen leben tausende Tiere. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Reich in Österreich Lisa Gadenstätter fragt bei Österreichs Milliardären und Millionären nach: Wie leben sie? Wie sind sie zu ihrem Vermögen gekommen? Und welche Verantwortung kommt in Zukunft auf sie zu? Ab 21.05 Uhr folgt Der talentierte Herr Grasser – Zu jung, zu schön, zu reich? Bis 21.55, ORF 1

20.15 ABENTEUERKOMÖDIE

Space Cowboys (USA 2000, Clint Eastwood) Vier einstige Weltraum-Haudegen (Clint Eastwood, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones und James Garner) im Pensionsalter werden ins All geschickt, um einen schrottreifen Satelliten aus der Zeit des Kalten Krieges vor dem Sturz auf die Erde zu bewahren. Eastwood spickt sein melancholisches Lob auf Professionalismus in jedem Lebensalter mit selbstironischen Witzen. Bis 23.00, Kabel eins

20.15 THERAPIE

Auf der Couch in Tunis (Un divan à Tunis, F/TUN 2018, Manele Labidi) Die Psychoanalytikerin Selma lässt ihr Pariser Leben hinter sich und kehrt nach langer Abwesenheit in ihre Heimat Tunesien zurück. Dort will sie eine Praxis eröffnen. Alles nicht so einfach, denn die Menschen sind aufgrund gesellschaftlicher Zwänge nicht daran gewöhnt, offen zu reden. Bis 21.40, Arte

22.25 FASSBINDER-PORTRÄT

Enfant terrible (D 2020, Oskar Roehler) Der Film erzählt über die Zeit zwischen 1967 und 1982 und zeigt die ganze Bandbreite des Fassbinder’schen Lebens und Arbeitens: vom genialen Regisseur und Workaholic, der an der Filmhochschule abgelehnt worden war, über den verzweifelt nach Liebe Suchenden bis hin zum unerbittlichen Schikaneur. Sehenswert: Oliver Masucci als R. W. Fassbinder. Bis 22.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Iran – Aufstand der Frauen Der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September hat im Iran eine Protestwelle ausgelöst. Vanessa Böttcher hat Menschen aus der iranischen Community in Österreich getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, wie wichtig deren Unterstützung für die Frauen im eigenen Land ist. Ab 23.40 Uhr folgt im Weltjournal+ Nasrin Sotoudeh – Irans Freiheitskämpferin. Bis 00.25, ORF 2

23.10 FLUCHT AUS EUROPA

Aufbruch ins Ungewisse (D 2018, Kai Wessel) Die EU ist Geschichte. Rechtsextreme sind an der Macht und verfolgen Gegner, Homosexuelle und Muslime. Der Film stellt die Realität auf den Kopf und schildert das Schicksal einer Familie, die aus Europa fliehen muss. Mit Fabian Busch, Maria Simon und Athena Strates. Bis 00.35, 3sat