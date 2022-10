In dieser Galerie: 3 Bilder Im Park sind die Bedingungen andere als in der Tischtennishalle. Die Metallabtrennung der beiden Spielhälften verhindert "Netzroller", der Wind erschwert das Spielen zusätzlich. Dafür trifft man immer Spielende, die bereit sind, sich zu matchen. Anna Wielander Die Spielgeräte. Anna Wielander Tisch an Tisch wird in der Halle gespielt. Anna Wielander

Die Liebe zum Tischtennis begann, als mir der kleine weiße Ball, mit dem ich gerade noch gespielt hatte, aus der Hand gerissen wurde. "Ich kann mir das nicht mehr anhören", sagte ein älterer Herr, der kurz zuvor noch am Empfang des Tischtenniscenters Lange Gasse gesessen war. Er zog aus seiner knallengen roten Trainingsjacke einen Ball der Marke Schildkröt. "Den schenk’ ich euch."

Damals wusste ich noch nicht, dass die Qualität von Tischtennisbällen in Sternen gemessen wird, der Durchmesser 40 Millimeter betragen muss oder das Material die Flugbahn bestimmt. Das Equipment, das ich damals besaß, war ein Kinderset. Heute, drei Jahre später, ist das anders. Die Tischtennishalle im achten Bezirk ist einer meiner Lieblingsorte in Wien, meine Ausrüstung professionalisiert.

"Es ist wie eine andere Welt", ruft mir ein Spieler von Tisch vier zu. Und er hat recht: Mit jeder Stufe, die ich nach unten in die Halle steige, verschwindet ein Stück Alltag. Nirgendwo mieft es so gut wie in der Lange Gasse Nummer 69. Bereits in den 1930er-Jahren wurde hier Pingpong gespielt, der Besitzer spricht von "der ältesten Tischtennishalle der Welt".

Sammelbecken Tischtennishalle

Für 13 Euro pro Stunde kann man einander im Tischtenniscenter den Ball um die Ohren fetzen. Allein ist man dabei nie. Eine Besucherin nennt es ein "gemeinschaftliches Erlebnis". Je öfter ich dort bin, desto bekannter werden die Gesichter. Viele Gruppen treffen sich jede Woche zum Match.

Eine Pensionistenrunde – vier Männer Mitte 70 – kommt jeden Donnerstag mit schweren Sporttaschen, um sich zu duellieren. Beim Eintritt in die Spielhalle schauen sie sich erst einmal um: Wer ist heute da? Das Gehen scheint ihnen nicht mehr so einfach zu fallen wie früher. Sobald sie aber vor der Tischplatte stehen, mutieren sie zu Spitzensportlern. Dann wird geschnitten, geflucht und getadelt. "Am Ende geht’s natürlich um den Spaß", sagt einer der Herren und schmunzelt. So richtig glauben kann ich ihm das nicht.

Im Winter 2020 musste das Tischtenniscenter Lange Gasse schließen – Österreich ging in den dritten Corona-Lockdown. Gleichzeitig entdeckte ich die Wiener Parks mit ihren Tischtennisplatten. Es stellte sich schnell heraus, dass Tischtennis die perfekte Abwechslung zum Spazierengehen war. Mindestabstände einzuhalten war kein Problem, die meisten Platten sind ohnehin weit über zwei Meter lang. Bei Minustemperaturen spielte ich mich durch mehr als ein Dutzend Parks. Und fand dabei neue Lieblingsplätze.

Von Park zu Park

Einer davon ist der Tigerpark, der sich zwischen hohen Wohnhäusern versteckt in der Nähe der Josefstädter Straße befindet. In einem abgetrennten Bereich stehen zwei Tische nebeneinander, die Platten sind aus Kunstharz, die Netze aus Aluminium. Mit einem Netzroller ist dort also kein Punkt zu machen. "Draußen herrschen sowieso ganz andere Bedingungen", sagt eine junge Frau und holt zum Aufschlag aus. Ihre schlimmsten Gegner seien der Wind und "Platten, die überall kleine Löcher haben". Sie spielt meistens im Tigerpark oder ums Eck im Schönbornpark. "Dort ist immer viel los, besonders am Abend." Auf einem Zettel, der am Parkzaun angetackert ist, steht: "Jederzeit ein Match."

Im achten Bezirk gibt es immer die Möglichkeit für ein Match. Foto: Anna Wielander

Es stimmt: Gerade als ich gehen möchte, werde ich herausgefordert. Ich bleibe. So schnell, wie es angefangen hat, ist es auch wieder vorbei. Ich muss mich einmal 5:11, dann 3:11 geschlagen geben, den dritten Satz brechen wir ab. Keine Chance.

Tischtennis ist vor allem ein "Kopfsport". Es braucht viel Konzentration und Ausdauer. "Schweifen die Gedanken ab, ist der Punkt beim Gegner", sagt auch mein Spielpartner. Wenn ich im Einzel oder Doppel verliere, ärgere ich mich oft noch stundenlang – gar nicht so sehr über meine spielerischen Fehler, sondern weil ich schon am Ende des ersten Satzes begonnen habe, an die To-do-Liste von morgen zu denken.

Ringen ums Ringerl

Auch abseits des achten Bezirks gibt es über ganz Wien verteilt Standorte, an denen kostenlos gespielt werden kann. Über 100 Anlagen verwaltet die Stadt. Das Einzige, was die Spielerinnen und Spieler mitbringen müssen, sind Schläger und Bälle.

Beim Ringerl geht's um alles. Foto: Anna Wielander

Oft ist es allerdings gar nicht so einfach, einen freien Tisch zu bekommen. Am Wochenende gibt es im Auer-Welsbach-Park im 14. Wiener Gemeindebezirk erbitterte Kämpfe – auf und um die Platten. Bei einem "Ringerl" wird dann entschieden, wer spielen und wer warten muss. Die Regeln beim Ringerl: Nacheinander laufen die Mitstreiter um den Tisch. Jeder von ihnen hat drei "Leben". Wird der Ball nicht erwischt oder ins Out geschossen, werden die Leben weniger. Zum Schluss kommt es zum berüchtigten "Todesstoß". Die Spielerinnen und Spieler halten dabei ihre Schläger hinter ihren Rücken – erst beim Aufschlag des Gegners darf man reagieren. Schafft man es nicht rechtzeitig, ist man raus. So wird es zumindest meistens im Auer-Welsbach-Park gespielt. Die Meinungen über die richtigen Ringerl-Regeln gehen allerdings auseinander.

Die Vorteile der größeren Parks liegen auf der Hand. Mehr Tische, mehr Platz, mehr Natur. Neben dem Auer-Welsbach-Park können vor allem Prater und Türkenschanzpark aufwarten – dort sind sogar zwei Tische nachts beleuchtet.

Der beste Spieler der Welt

Einer der schönsten Plätze in Wien ist der Einsiedlerpark im fünften Bezirk. Das hat vor allem mit einer bestimmten Person zu tun. Ich nenne ihn nur "den Mentor", seinen wirklichen Namen und sein Alter will er mir nicht verraten. Für mich jedenfalls ist er der beste Spieler der Welt.

"Der Mentor" und einer seiner Gegner im Einsiedlerpark. Foto: Anna Wielander

Immer wenn er da ist, ist die Hölle los. Als würde ganz Margareten Tischtennis spielen. Von den Bänken rundherum werden die Spiele eifrig kommentiert. "Jetzt sind wir dran", schreit ein kleiner Junge. Der Mentor überlässt ihm seinen Schläger und erklärt geduldig, wie er sein Handgelenk besser einsetzen kann. Den Schläger hat er natürlich selbst gebaut, die "perfekte" Beschichtung hat ihm wochenlang Kopfzerbrechen bereitet. So hat er mir das zumindest erzählt, nachdem er mich bei unserem ersten Treffen innerhalb weniger Minuten zu null besiegt hatte.

Tischtennis ist sein Leben, das merkt man, besonders wenn er sein Können mit anderen teilt. Für den Einsiedlerpark hat er nur einen Wunsch: "Mehr Tische!" (Anna Wielander, 14.10.2022)