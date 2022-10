Britischer Künstler schließt "lediglich die Transformation dieser physischen Kunstwerke in NFTs ab."

Da geht einiges in Flamme auf, es ist die Hand des Künstlers seibst... Reuters

Der britische Künstler Damien Hirst (57) hat am heutigen Dienstag damit begonnen, hunderte seiner Kunstwerke zu verbrennen, nachdem Sammler sich dafür entschieden hatten, die Arbeiten als NFTs zu behalten. Hirst hatte seine erste NFT-Sammlung "The Currency" im Jahr 2021 herausgebracht. Dabei handelte es sich um 10.000 NFTS, die sich auf 10.000 Originalwerke aus bunten Punkten beziehen.

Sammler mussten sich danach entscheiden, ihre NFTs im Wert von 2.000 US-Dollar (rund 2.060 Euro) zu behalten, oder sie in die physischen Kunstwerke umzutauschen. Von diesem Handel machten über 5.100 Käufer Gebrauch, während sich der Rest für die NFTs entschied, wie die Londoner Newport Street Gallery bekannt gab.

Einer Art Abschluss

Das jeweils andere Werk – wahlweise der NFT oder das physische Werk – würden im Anschluss zerstört. Auf Instagram hatte Hirst am Montag angekündigt, dass er die ersten 1.000 Kunstwerke am Dienstag verbrennen und den Vorgang live übertragen werde.

"Viele Menschen denken, dass ich Millionen von Dollar verbrenne, aber das tue ich nicht", so der Künstler. "Ich schließe lediglich die Transformation dieser physischen Kunstwerke in NFTs ab", so Hirst. (APA,11.10.2022)