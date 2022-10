Die beiden Staaten haben sich auf die Beilegung ihres jahrelangen Grenzstreits geeinigt. Innenpolitische Streitigkeiten in Israel könnten das im letzten Moment verhindern.

Der libanesische Präsident Michel Aoun (links) bekommt in Beirut vom seinem Chefverhandler Elias Bou Saab das historische Dokument überreicht. Foto: EPA / Dalati Nohra

Ein zehn Jahre andauernder Streit, an dem sich Reihen von Verhandlungsprofis die Zähne ausgebissen hatten, könnte nun ein Ende finden: Israel und der Libanon haben sich unter US-Vermittlung auf eine Beilegung ihres Streits um den Verlauf der Seegrenzen geeinigt. "Das ist eine historische Übereinkunft" – mit diesen gleichlautenden Worten beschrieben sowohl die israelische als auch die libanesische Seite den Deal, der von US-Vermittler Amos Hochstein mediiert wurde.

Bei der Frage der Seegrenze geht es nicht nur um Machtfragen, sondern auch um viel Geld. In der umstrittenen Meereszone befinden sich umfangreiche Gasfelder, auf die beide Staaten nachdrücklich ihre Ansprüche erklärt hatten. Israel hielt daran fest, das erst kürzlich entdeckte Karish-Gasfeld zu nutzen, und wurde dafür von der pro-iranischen Hisbollah offen mit Krieg bedroht. Seither befand sich die Armee in Israels nördlicher Grenzregion in Alarmbereitschaft.

Der Deal sichert aber nicht nur Einkünfte, er mache Israel auch ein Stück sicherer, verkündete Premierminister Jair Lapid am Dienstag. Das Abkommen werde "Milliarden in Israels Wirtschaft pumpen und die Stabilität unserer nördlichen Grenze sichern", sagte Lapid.

Warnung an Israel

Solange die Grenzen strittig sind, bleiben die Gasfelder attraktive Angriffsziele für die Hisbollah-Milizen im Libanon. Die Terrorgruppe hatte das im Juli klargemacht, indem sie eine Drohne über das Karish-Gasfeld schickte. Die Botschaft: Israel möge sich hüten, ohne libanesischen Sanktus Gas zu zapfen.

Zwar ist auch jetzt nicht garantiert, dass sich alle Seiten an den Deal halten werden – die Hisbollah wird weiterhin ein Bedrohungsfaktor sein. Immerhin sei die Schwelle für Angriffe aber nun höher, meinen manche Experten: Die libanesische Seite hat eher geringes Interesse an israelischen Vergeltungsschlägen auf ihre Gasförderziele. Skeptischere Stimmen befürchten hingegen, dass die Gasumsätze antiisraelischen Terrorgruppen zugutekommen könnten.

US-Mediator Hochstein gelang es, dem Deal mehrere Kniffe zu verpassen, die auch skeptische Stimmen im Libanon das Gesicht wahren lassen. So dürften heikle Kompensationsdeals zwischen Israel und dem Libanon wohl über die beteiligten Energieunternehmen abgewickelt werden. Im Libanon kann das so dargestellt werden, als gebe es gar kein Übereinkommen mit der Feindesmacht Israel, sondern nur eines zwischen Konzernen. Das ändert nichts daran, dass der Deal de facto einer historisch bedeutenden Anerkennung Israels durch den Libanon gleichkommt.

In Israel hofft man zudem, dass das Abkommen den Libanon energiepolitisch unabhängiger vom Iran macht und zur Linderung der humanitären Katastrophe beiträgt. Wie viel von den Energieeinnahmen tatsächlich den Menschen im Libanon zugutekommen wird, wird sich zeigen. Laut einer Analyse des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik zählt der Energiesektor zu den korruptionsanfälligsten Industriezweigen im Libanon.

Drei US-Administrationen waren an der Mediation im Seegrenzstreit gescheitert, Präsident Joe Biden ist es nun kurz vor den Midterm-Wahlen gelungen. Indirekt dürfte Russlands Präsident Wladimir Putin durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine ebenfalls dazu beigetragen haben. Angesichts der Energiekrise drängt die Zeit für eine rasche Erschließung weiterer Gasquellen.

Abkommen zum Abschied

Dazu kommt, dass Libanons Präsident Michel Aoun am 22. Oktober aus dem Amt scheidet, ein Abschluss mit Israel war ihm ein Anliegen. Israel wiederum wählt am 1. November ein neues Parlament. Und hier liegt bereits der größte Unsicherheitsfaktor.

So groß die Gegensätze zwischen Israel und dem Libanon auch sind: Die Kluft in Israels politischer Landschaft ist nicht weniger tief. Die Opposition unter Benjamin Netanjahu mobilisiert heftig gegen den Libanon-Deal.

Ex-Premier Netanjahu ist aber nicht der einzige israelische Kritiker des Deals. Auch weniger wahlkampfmotivierte Stimmen halten es für demokratiepolitisch bedenklich, dass die aktuelle Regierung, die das Vertrauen des Parlaments nicht mehr genießt, eine so weitreichende Entscheidung trifft.

Der Ball liegt nun wohl bei der Generalstaatsanwaltschaft. Sie muss entscheiden, ob ein bloßer Regierungsbeschluss ausreicht. Wenn nicht, dann muss das Parlament entscheiden.

Dieses wird zum Zeitpunkt des Votums aber anders aussehen als heute: Wahlumfragen sagen dem rechten Lager Zugewinne voraus. Sollte Netanjahus Block tatsächlich als Wahlsieger hervorgehen, dann droht der historische Deal zur geschichtlichen Fußnote zu verkommen. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 11.10.2022)