Pius Strobl wurde mit dem Titel "Fundraiser des Jahres" ausgezeichnet. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Der Dachverband von Österreichs Spendenorganisationen (FVA) prämierte Montagabend die herausragendsten Leistungen in der Spenderkommunikation. Der Award "Fundraiser des Jahres" ging an Pius Strobl für sein außerordentliches Engagement um die Kommunikation gemeinnütziger Anliegen im ORF. Der Gründer und Gestalter von Licht für die Welt, Rupert Roniger, erhielt einen Sonderpreis für sein Lebenswerk.

"Dass gemeinnützige Organisationen ihre Wirkungen für die Gesellschaft so nachhaltig entfalten können, ist nur durch öffentliche Aufmerksamkeit für den Hilfsbedarf möglich. Pius Strobl zählt unzweifelhaft zu den herausragendsten Kommunikatoren gemeinnütziger Anliegen in unserem Land. Als Leiter der bedeutendsten medial getragenen Spendenaktionen nimmt er mehr als eine Schlüsselrolle in der Fundraisingszene ein", sagt Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria.

"Wir als Hilfsorganisation sind dankbar, dass sich der öffentlich-rechtliche ORF mit seinem von Pius Strobl geführten Humanitarian Broadcasting dem Gemeinwohl und der demokratischen, unterschiedslosen Hilfe verschreibt. Pius Strobl ist seit vielen Jahren ein höchst aktiver Partner, der durch sein hervorragendes persönliches Engagement wesentlich dazu beiträgt, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird", sagt Laudator Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. (red, 11.10.2022)