1:2 bei Dinamo Zagreb erste YL-Niederlage der Saison – Doppelschlag der Kroaten in zweiter Hälfte

Zagreb – Das U19-Fußballteam von Red Bull Salzburg hat in der UEFA-Youth-League die erste Niederlage in dieser Saison einstecken müssen. Die Jungbullen verloren am Dienstag auswärts gegen Dinamo Zagreb mit 1:2 (1:0) und kassierten einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstieg aus der Gruppe E. Salzburg fiel mit fünf Punkten hinter AC Milan (8), das sich gegen Chelsea 3:1 durchsetzte, und Zagreb (6) auf Rang drei zurück.

Sechs Tage nach dem 2:0-Heimsieg hatte die Mannschaft von Fabio Ingolitsch auch in Kroatien eine Stunde lang alles im Griff. Die Salzburger führten durch ein Tor von Elias Havel, dessen nicht allzuscharfer Weitschuss von Torhüter Luka Prslja nicht pariert werden konnte, ab der 19. Minute mit 1:0.

Dinamo hatte davor eine große Chance auf die Führung durch Fran Topic (7.), danach lange keine mehr. Mit einem Doppelschlag drehten die Kroaten aber die Partie. Zunächst war Maro Katinic nach einem Freistoß erfolgreich (66.), eine Minute später schloss Fran eine herrliche Einzelleistung mit einem satten Schuss zum 2:1 ab (67.).

Salzburg muss nun in den ausstehenden Partie zu Hause gegen Chelsea (25.10.) und in Mailand gegen Milan (2.11.) kräftig punkten, um doch noch als Gruppensieger den Aufstieg ins Achtelfinale zu schaffen oder als Gruppenzweiter das Play-off zu erreichen. (APA, 11.10.2022)

UEFA-Youth-League – Gruppe E, 4. Runde:

Dinamo Zagreb – Red Bull Salzburg 2:1 (0:1). Tore: Katinic (66.), Topic (67.) bzw. Havel (19.)

AC Milan – Chelsea 3:1 (0:0)

Gruppensieger im Achtelfinale, Gruppenzweiter im Play-off