PRO: Eine weitere Hürde

von Eric Frey

Die sieben Bundespräsidentschaftskandidaten waren ein Rekord. In sechs Jahren, wenn kein Amtsinhaber antritt, könnten es zehn sein oder auch 15. Die Hürde von 6000 Unterschriften ist trotz bürokratischer Hürden in Zeiten von Social Media für viele zu nehmen – auch von Unternehmern, Influencerinnen oder Prominenten, die wenig Interesse am Amt, aber viel an der Selbstvermarktung haben.



Das würde einen normalen Wahlkampf mit Diskussionsrunden und Duellen fast unmöglich machen und wäre auch demokratiepolitisch ein Problem. Bei einer Zersplitterung der Stimmen durch zu viele Kandidaten könnte es vom Zufall abhängen, wer tatsächlich in die Stichwahl kommt und damit eine Chance auf den Wahlsieg hat.

Deshalb sollte das System rechtzeitig geändert werden. Eine Option wäre es, wenn es nach den 6000 Unterschriften eine weitere Hürde gäbe, um auf den Stimmzettel zu kommen: wie für erfolgreiche Volksbegehren müsste man 100.000 Stimmen sammeln, die auch online abgegeben werden können. Ernsthafte Anwärterinnen schaffen das, Spaßkandidaten nicht.

Dafür ließe sich die Wahl selbst auf einen Wahlgang reduzieren — durch eine sogenannte Präferenzwahl, bei der auf dem Wahlzettel die Namen gereiht und die Stimmen der letzten Runde für Runde auf die anderen verteilt werden. Das System setzt sich international immer mehr durch. Es ist nicht nur billiger als eine Stichwahl, sondern auch demokratischer. (Eric Frey, 11.10.2022)