Das Trendgetränk des Herbstes? Ein Negroni mit Prosecco statt mit Gin.

Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/bhofack2

Schluss mit den Sommergetränken, Schluss mit Aperol Spritz, Tequila Sunrise und Dirty Martini, jetzt ist die Zeit des Negroni Sbagliato gekommen. Der tiefrote Aperitif aus süßem Wermut, Campari und Prosecco ist gerade in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzer aus der queeren Bubble und Fans der Serie "House of the Dragon", des Prequels von "Game of Thrones", kommen um den Aperitif momentan kaum herum.

Grund? Ein Interview der Seriendarstellerinnen Emma d'Arcy und Olivia Cooke. Gefragt nach ihrem Lieblingscocktail, antwortet die nichtbinäre d'Arcy: "Ein Negroni Sbagliato, mit Prosecco". Eine Tautologie war selten so schön, denn dass der Negroni Sbagliato mit Prosecco gemischt wird, sagt eigentlich schon das Rezept und müsste gar nicht extra erwähnt werden. "Oh, stunning", sagt Cooke daraufhin.



Der "falsche" Negroni

Die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen ist spürbar, TikTok-Nutzerinnen und Nutzer sind von der charmant-koketten d’Arcy angetan. Fast 11 Millionen Aufrufe verzeichnete das Video bisher. Nun versuchen sich nicht nur viele TikTok-Nutzer am Mischen des Trend-Cocktails, selbst die "New York Times" postete ein Rezept des Negroni Sbagliato.

Virale Drinks



Dabei ist der Negroni Sbagliato eigentlich ein Hoppala, ein Fehler, wofür auch das italienische "sbagliato" im Namen steht, das "kaputt" oder "grundfalsch" bedeutet. Glaubt man den Erzählungen, entstand der Cocktail in den 1970ern in der mailändischen Bar Basso. Der Barkeeper Mirko Stocchetti soll sich vergriffen und statt Gin, wie im klassischen Negroni, Prosecco in den Cocktail gemischt haben. Geboren war der "falsche" Negroni, leichter und prickelnder als das Original – und bei vielen genau deshalb so beliebt. Mittlerweile hat er sich als würdige Alternative zum Klassiker etabliert.

Nach dem Espresso-O (Kaffee mit Orangensaft, auch Freshpresso genannt) und dem Pink-Drink (aus Beeren, Hibiskusblüten-Tee und Kokosmilch) stellt sich der Negroni Sbagliato "mit Prosecco" in eine Reihe vielfach nachgemachter Tiktok-Getränketrends. Mehr noch: Innerhalb weniger Tage entwickelte sich der kurze Interviewausschnitt zum Meme, das besonders innerhalb der LGBTQ-Community gerne verwendet wird. (Judith Steinkellner, 12.10.2022)