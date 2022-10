Am Mittwoch um 10 Uhr hält Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) seine erste Budgetrede. Das Antiteuerungspaket und die Corona-Hilfen schlagen sich im Haushalt nieder

Es ist die Feuertaufe für jeden Finanz minister, der das zum ersten Mal macht: die jährliche Budgetrede, in der der Ressortchef die Eckdaten des Bundesbudgets des kommenden Jahres präsentiert. Am Mittwoch gibt Finanzminister Magnus Brunner, seit Dezember Nachfolger von Gernot Blümel (beide ÖVP), mit dieser Aufgabe seine Premiere vor dem Parlament.

Als Finanzminister hat man es nicht leicht: Magnus Brunner stellt am Mittwoch den vierten von Krisen geprägten Haushalt in Folge vor. Foto: Imago/ Martin Juen

Und die Umstände dafür sind auch für Brunner alles andere als einfach. War Blümels Amtszeit von den milliardenschweren Corona-Hilfspaketen geprägt, ist Brunner mit der Wirtschafts- und Energiekrise sowie der ausufernden Inflation und den stark gestiegenen Zinsen konfrontiert – und muss den Abgeordneten daher ein weiteres Krisenbudget vorlegen. Hinzu kommt, dass die hohen Schulden aufgrund der Corona-Hilfen als Altlasten auch in das kommende Budget hereinwirken.

Drohende Stagflation

"Das aktuelle Umfeld ist für die Budgeterstellung wirklich schwierig", sagt Budgetexpertin Margit Schratzenstaller vom Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) im Gespräch mit dem STANDARD. "Es ist im Grunde das vierte Krisenbudget in Folge." Für die Erstellung des kommenden Budgets besonders schwierig ist die Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen: Während es heuer noch ein kräftiges reales Wachstum gab, steuere man mit kommendem Jahr auf eine Stagflation, also die heikle Kombination aus ökonomischer Stagnation und Inflation, zu.

Gleichzeitig sinke das Beschäftigungswachstum, das in den vergangenen Jahren zu sprudelnden Einnahmen für den Staat geführt hat. Zumindest die Arbeitslosenrate steigt nach Wifo-Einschätzung nur leicht. Kräftig steigen allerdings die Zinsen – und damit auch jene für die Staatsschulden.

2,7 Milliarden für Pensionen

Die Corona-Hilfen, die das Budget in den vergangenen Jahren stark belasteten, laufen großteils aus. Mit rückläufigen Beträgen sind sie allerdings auch noch für den Haushalt 2023 eine Belastung. Neu hinzu kommen die massiven Hilfspakete gegen die Teuerung für Haushalte, aber auch Unternehmen. "Das schlägt sich natürlich entsprechend auf das Budget nieder", sagt Schratzenstaller.

Ein Thema für die kommenden Jahre wird zudem die Gegenfinanzierung der teuren Maßnahmen. Verschärft wird diese Frage durch zwei Beschlüsse der Regierung: einerseits die automatische Anpassung der Sozialleistungen an die Inflation, andererseits die Abschaffung der kalten Progression, also der schleichenden Steuererhöhung durch höhere Steuerklassen nach Lohnerhöhungen. Damit schafft die Regierung sowohl einen Automatismus auf der Ausgaben- als auch einen Verlust auf der Einnahmenseite. "Das schränkt die Budgetspielräume natürlich ein", sagt die Wifo-Expertin.

Konkrete Vorhaben

Aber bei welchen Posten des Budgets 2023 sind bereits Zahlen bekannt? Die Abschaffung der kalten Progression macht einen saftigen Betrag aus: 1,5 Milliarden Euro sollen dafür fällig werden. Die Inflation schlägt sich zudem in allen Budgetbereichen nieder – von Beamtengehältern über Pensionen bis zu Beschaffungen. Für die Pensionen müssen im nächsten Jahr etwa 2,7 Milliarden mehr budgetiert werden. Die Pflegereform soll 800 Millionen kosten, das Innenministerium 400 Millionen Euro mehr bekommen – wobei über die Hälfte für an die Teuerung angepasste Beamtengehälter benötigt wird. Der Rest soll in Bereiche wie Cybersicherheit investiert werden. Mehr Geld gibt es zudem fürs Bundesheer: 680 Millionen zusätzlich.

Kritik der Opposition

Wenig Positives vom Budget erwartet die Opposition. Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker kritisiert die Einmalzahlungen als "Gießkannen-Populismus" mit wenig Wirkung. Die Neos wünschen sich eine Senkung der Lohnnebenkosten. Von einem "wirtschaftspolitischen Scherbenhaufen" spricht der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried. "Die Regierung verschwendet viel Steuergeld, die Maßnahmen zeigen aber keine Wirkung." Die SPÖ fordert etwa einen Gaspreisdeckel. (Martin Tschiderer, Max Stepan, 12.10.2022)