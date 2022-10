Schriftstellerverband beantragt Kulturerbe-Status für "akut gefährdetes" Ö1; Fehlerkolumne "Vermurkst"; unaufgeregter Militärexperte Gady in der "ZiB 2"; Konfusion in "House of the Dragon"

Hannes Tschürtz kritisiert, dass Ö3 zu sehr auf die Meinungsumfragen schiele und danach das Programm ausrichte. Foto: STADNARD, Christian Fischer

Hier kommen die Mediennews von heute:

ORF-Radios: Musiklabel-Chef Tschürtz: "Das Problem ist Ö3 und nicht FM4" – Ink-Music-Gründer Hannes Tschürtz würde FM4 nicht als jüngeres Ö3 positionieren, sondern aus Ö3 ein älteres FM4 machen. Er vermisst Mut und Innovation

ORF-Sender: Kulturerbe-Status für "akut gefährdetes" Ö1 von IG Autorinnen beantragt – "Was für die Wiener Heurigenkultur Gültigkeit hat, sollte doch erst recht auf einen weltweit so einzigartigen Sender wie Ö1 zutreffen", erklärt der Schriftstellerverband

TV-Tagebuch: Militärexperte Gady in der "ZiB 2": Vergeltung oder Strategie? – Gewohnt unaufgeregt kommentierte Franz-Stefan Gady die Strategie hinter dem perfiden russischen Kriegshandeln. Inhaltlich dürften so manche überrascht gewesen sein

Unsere Fehler: Ein Künstler, formal bekannt als Prince – Ein paar Buchstaben an der falschen Stelle – und schon steht da ein falsches Wort

"Journalistische Unterhaltungsshow" auf Tiktok: Stefan Apfl startete zur Wahl #wien.stabil – Der #Hashtag-Gründer versucht einen "trojanischen Journalismus" etwa zur Präsidentenwahl auf der Kurzvideoplattform

Blog: "House of the Dragon", Folge 8: Konfusion – Etwa nach der Hälfte der achten Episode sagt König Visarys "I must admit my confusion". Und er hat ja so recht: Es geht um Verwirrtheiten und Verworrenheiten



Mitdiskutieren bei "Pro & Contra": Corona ist zurück – Masken rauf oder Panik runter? – Heute ab 22.20 Uhr auf Puls 4

Ranking: Red Bull ist die wertvollste Firmenmarke Österreichs, gefolgt von Erste Bank und A1 – Die österreichischen Marken haben im Vergleich zum Vorjahr an Markenwert zugelegt



Neue Adresse: ORF sendet nun aus der Hugo-Portisch-Gasse – Bürgermeister Ludwig, ORF-Chef Weißmann und Bezirksvorsteherin Kobald präsentierten neuen Straßenabschnitt im Andenken an die Journalistenlegende



"Eine Abrechnung": "Dossier" widmet sich in Jubiläumsheft Verhältnis zwischen Politik und Medien – Heft erscheint am 17. Oktober und beschreibt, wie wie finanzielle Notlagen vieler Verlage von der Politik ausgenutzt werden

Switchlist: Anton Zeilinger bei "Willkommen Österreich", Habsburgs Privilegien, Starke Frauen in Iran:- TV-Hinweise für heute Abend

